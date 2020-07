BEOGRAĐANI, DOBRE VESTI ZA VIKEND: Za saobraćaj se otvara raskrsnica Ulice cara Dušana i Francuske

BEOGRAD - Na delu Ulice cara Dušana, odnosno raskrnice sa Francuskom trebalo bi da budu završeni radovi do narednog vikenda, kada će saobraćaj u ovom delu normalno početi da funkcioniše. Potom se radovi nastavljaju sve do Kalemegdana, a najkasnije do početka oktobra očekuje se da ceo potez bude završen i da ovaj stari deo grada zasija novim sjajem, izjavio je glavni urbanista Marko Stojčić. – Trenutno smo na raskrsnici Dušanove i Francuske ulice, a već narednog vikenda će ovde prolaziti automobili i javni gradski prevoz. Odmah nakon toga biće zatvorena raskrsnica sa Dobračinom ulicom, kao i raskrsnica sa Ulicom Tadeuša Košćuška. Očekujemo da će polovinom septembra, najkasnije prvog oktobra biti sve završeno, uključujući i trotoare – istakao je Stojčić za TV Pink. Stojčić je precizirao da se menja u potpunosti infrastruktura ispod ulice, kao što je već urađeno i na deonici pre. – To znači da se menjaju i vodovodna i kanalizaciona mreža, elektrokablovi i kišna kanalizacija. Takođe, menjaju se u potpunosti tramvajske baštice i tramvajske šine, konstrukcija kolovoza i trotoara je potpuno nova, zatim ivičnjaci, sve prilazne rampe, kao i svi elementi urbanog mobilijara. Imaćemo prvi put, od kada je izgrađena, potpuno novu ulicu sa svim elementima, a ne rekonstruisanu – naglasio je Stojčić. On je pomenuo i park, odnosno plato na uglu Hilandarske, Palmotićeve i Ulice Džordža Vašingtona, čiji je autor poznati arhitekta iz Ljubljane Rok Žirašić i dodao da će se tu naći spomenik Jerneju Kopitaru, te da će nešto niže biti i spomenik Raši Popovu. – Na uglu ovih ulica biće završen plato sa spomenikom Jerneju Kopitaru do kraja avgusta, a plato Raše Popova u narednih 35 dana – istakao je Stojčić.

(Kurir.rs/Beoinfo)

