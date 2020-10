JEDNOSTAVNO ODUZIMA DAH: Zavirite u obnovljeni Hram svetog Save! SAV U ZLATNOM SJAJU I RASKOŠI (FOTO)

Радујем се што ће сви грађани Србије и сви Срби ма где да живе ускоро моћи да дођу у Храм и да виде шта су генерације наших предака и ми заједно са њима успели да направимо. Са Његовом светошћу патријархом српским господином Иринејом обишао сам завршне радове на унутрашњем уређењу Храма Светог Саве.

