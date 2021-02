ZAVRŠENO OPREMANJE NOVOG PUNKTA ZA VAKCINACIJU U NOVOM BEOGRADU: Ovako Belekspocentar izgleda unutra (VIDEO)

BEOGRAD - Grad Beograd je u potpunosti završio opremanje novog punkta za vakcinaciju na Novom Beogradu. Opremili smo Belekspocentar potpuno kako bi danas mogao da počne da radi. Kada Ministarstvo zdravlja donese odluku da se otvori i ovaj punkt mi smo spremni.

Grad Beograd svakodnevno poziva naše sugrađanke i sugrađane starije od 65 godina kako bismo im pomogli da se vakcinišu ukoliko žele.

Kol centri naših gradskih opština do sada su kontaktirali više od 94.000 seniora, a preko 32 hiljade smo prijavili preko e-portala za vakcinaciju, uz njihovu saglasnost. Do sada smo do mesta za imunizaciju prevezli preko 2.500 naših najstarijih sugrađana.

(Kurir.rs/Facebook)

