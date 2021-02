VESIĆ OBIŠAO RADOVE NA IZGRADNJI REGIONALNOG VODOVODA MAKIŠ-MLADENOVAC: Do 2023. svaka kuća u Grockoj imaće vodu

Do 2023. godine svaka kuća u opštini Grocka imaće gradsku vodu, najavio je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić u naselju Vrčin, prilikom obilaska radova na izgradnji regionalnog vodovoda Makiš-Mladenovac.

Vesić je rekao da je to jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u prestonici i dodao da je opština Grocka jedna od retkih u Srbiji koja nema stabilno snabdevanje pijaćom vodom.

Naveo je da je Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda 2013. godine odlučila da obnovi taj projekat, koji je bio zaustavljen kod Zučke kapije, i istakao da će u narednih nekoliko godina biti uloženo više od 50 miliona evra i izgrađeno više od 60 kilometara vodovoda kako bi Grocka, potom Sopot i na kraju Mladenovac dobili stabilno vodosnabdevanje.

Vesić je rekao da je raspisan tender za vodovod u Ritopeku i dodao da će radovi početi na proleće.

"Završićemo delove novog i čitav stari deo Ritopeka do novembra. Istovremeno, raspisujemo tender za izgradnju vodovoda i u višim delovima tog naselja tako da će kompletan Ritopek dobiti vodu", rekao je Vesić i dodao da će u prvoj fazi biti izgrađeno oko sedam, a u drugoj oko osam kilometara kako bi Ritopek konačno dobio gradsku vodu.

Vesić je rekao da se u Leštanima trenutno radi vodovod, a da će u februaru biti raspisan tender za odvojke za Grocku i Vrčin.

"Grocka i Vrčin će dobiti snabdevanje vodom do marta 2022. godine. Uradićemo i spajanje Umčara, Pudarca, Kamendola, Dražnja jer su to sela koja nemaju vodu. Tender raspisujemo u junu, 18 meseci traje čitav posao. Do 2023. godine ukupno ćemo uraditi 19 kilometara vodovoda plus skoro deset kilometara primarnog, kako bi svi ovi građani konačno dobili vodu", rekao je Vesić.

Dodao je da će se raditi i prestali deo regionalnog vodovoda prema Mladenovcu, sve do rezervoara u Mladenovcu.

"Ovim ćemo uraditi civilizacijsku stvar jer će čitav ovaj deo grada, koji je potpuno bio zapostavljen, dobiti vodu. Mislim da je to veoma važno, da pokažemo da su za nas svi građani Beograda isti bez obzira da li žive u Zaklopači, Dražnju, Vinči ili na Terazijama. Svi moraju da imaju iste uslove života", rekao je Vesić.

Izrazio je zadovoljstvo što, kako kaže, Grad konačno ima novca da završava projekte koji su decenijama ranije planirani i da se konačno građanima obezbede normalni uslovi za život.

Vesić je rekao da će do 2023. godine svaka kuća u Grockoj imati gradsku vodu, a do kraja ove godine vodu će imati svaka kuća u Obrenovcu.

Predsednik opštine Grocka Dragan Pantelić istakao je značaj projekta regionalnog vodovoda Makiš-Mladenovac.

"U saradnji sa Gradom do 2023. godine imaćemo kompletno pokrivenu teritoriju opštine Grocka vodom za piće", rekao je on.

