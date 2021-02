DOBRO IH POGLEDAJTE, OVO SU LICA HEROJA! MILAN I BOJAN SPASLI TRI ŽIVOTA: Iz požara u Brdovitoj ulici izvukli majku sa dva sina

BEOGRAD - Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić primio je danas dvojicu momaka, Bojana Ivkovića i Milana Jankovića, koji su 2. februara iz požara u Brdovitoj ulici 12 na Čukarici spasili majku i njena dva sina.

Bojan i Milan kažu da, kada neko drugi ispriča ovu priču, ona deluje i zvuči drugačije nego posmatrana iz njegovog ugla.

"Nismo imali predstavu da je situacija bila toliko teška i ozbiljna, ali najbitnije je da su oni dobro. Mislim da bi svako uradio isto da se nađe u takvoj situaciji", skroman je Milan Janković. Ivković je ponovio da se u tom trenutku mnogo ne razmišlja, već jednostavno - uđete i pokušavate da spasete nečiji život.

foto: Beoinfo

"Tek posle, kada smo postali svesni situacije i kad su nam ljudi ispričali šta smo uradili, shvatili smo kakvoj smo se opasnosti izložili", rekao je Ivković. Gradonačelnik je istakao da je impresioniran njihovim podvigom.

"Kada uđete u vatrenu stihiju na samo par minuta i pod adrenalinom pokušate nekom da pomognete, vrlo često su to refleksne reakcije i ne možete sebe u potpunosti da kontrolišete. Ali njih dvojica su 45 minuta u dimu i plamenu tražili dva dečaka i na kraju ih našli bez svesti, izneli iz zgrade i spasli im živote", rekao je Radojičić, a saopštila Gradska uprava.

On je dodao da su i majka i dva dečaka posle toga 10-ak dana bili na intenzivnoj nezi u bolnici, gde su se lekari borili za njihove živote.

"Milan i Bojan su povređene tražili u plamenu 45 minuta, rizikujući tako svoj život, ali su uspeli da ih spasu. Nedostaju reči da se tako nešto opiše, a u medijskom prostoru nedostaje ovih par minuta da pričamo o njima i da skrenemo pažnju na to da postoje takvi hrabri ljudi u našem gradu", naveo je gradonačelnik.

On je istakao da mu je važno i to što su njihove komšije prepoznale koliki je to podvig i da su svi ponosni na njih.

"Svaka vam čast", poručio im je Radojičić i dodao da će im Grad uručiti prigodne poklone, ali da je to skromno i malo za ono što su oni uradili. Podvig ovih mladih ljudi tokom prethodnih dana prepoznao je i predsednik opštine Čukarica Srđan Kolarić, koji im je dodelio zahvalnice.

(Kurir.rs/Beoinfo)

Kurir