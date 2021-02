ALARMANTNO U BEOGRADU: Zaraženih sve više, svaki treći u DZ Palilula dolazi sa obostranom upalom pluća (KURIR TELEVIZIJA)

Direktor Doma zdravlja Palilula Aleksandar Stojanović povodom rasta broja zaraženih u Beogradu i redova ispred te ustanove, ocenio je da je neodgovorno ponašanje dovelo do pogoršanja situacije sa koronavirusom.

"Ljudi čekaju dva sata, svaki drugi je pozitivan, lekari moraju da uzmu anamnezu, da snime pluća, da urade laboratoriju, porazgovaraju sa lekarom, a povećan broj. Povećavamo broj lekara i sestara, postoje objektivni okolnosti da ljudi moraju da sačekaju", objasnio je Stojanović.

On je dodao da u redovima uvek ima 20 do 30 ljudi koji čekaju, da stariji ljudi imaju prednost i da procedura traje do 30 minuta.

"Nažalost, svaki treći dolazi sa teškom kliničkom slikom, obostanom upalom pluća, malaksalošću, promenama na organizmu koji su za hospitalizaciju", naglasio je on i upozorio građane da dođu na vreme, jer mahom dolaze treći, četvrti dan.

Naglasio je i da ima sve više dece i da u kovid ambulantama beleže i do 500 ljudi dnevno.

