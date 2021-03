KRIZNI ŠTAB RAZMATRA OTVARANJE BAŠTA I KAFIĆA, A ADA CIGANLIJA KRCATA! Ugostitelji na mukama, a šetači TVRDOGLAVI TERAJU SVOJE

Najave da će od danas mere za borbu sa korona virusom u Srbiji biti malo relaksirane, a kafićima i restoranima koji imaju bašte dozvoljen bar ograničen rad obradovale su unapred mnoge. Ipak, nakon jučerašnjih konsultacija Kriznog štaba, ta mera i dalje nije doneta. Sledeće konsultacije zakazane su za sutra, dok se spominje da će sednica Kriznog štaba biti održana u petak.

Predlog je da se dozvoli rad kafića i restoranima koji imaju bašte uz strogo piridržavanje mera. Bolje je da dozvole ljudima da se okupljaju u kontrolisanim uslovima, na distanci i svežem vazduhu nego da se kriju po zamračenim budžacima ili da se stvaraju klasteri zaraze na kućnim žurkama. Medicinski deo Kriznog štaba je i dalje protiv i smatraju da nije još vreme za to, a eventualno uzimaju u razmatranja dozvolu za rad bašti.

I uprkos tome što dozvola za rad kafića i bašta lokala još uvek nije stupila na snagu, neki se o istu oglušuju.

Na Adi Ciganliji je danas, obzirom da je temperatura išla i do 20 stepeni, bilo mnogo šetača, iako je radni dan.

Neki su se odlučili za kafu za poneti i druženje u baštama kafića koje nisu sklonjene.

Situaciju smo snimili u nekoliko lokala.

Primetili smo da maske nije nosio niko, osim jednog starijeg gospodina kog smo uspeli da fotografišemo.

Takođe, uspeli smo i da razgovaramo sa menadžerom jednog kafića u čijoj smo bašti zatekli ljude koji tamo piju kafu.

- Klupe smo sklopili jer znamo da je rad bašti zabranjen. Ipak, ljudi kupe kafu, i sami pomere klupe i sede i druže se. To rade i uprkos našim molbama da to ne rade - rekao je on pokazavši nam i jasno istaknuto obaveštenje o zabrani rada kafića i bašta, kao i svim uredbama koje zakon prate.

- Svesni smo toga da možemo biti kažnjeni zbog ljudi koji sede u našim baštama, ali jednostavno je nemogu}će izboriti se sa njima. Na kraju same Ade Ciganlije primetili smo samo jedan lokal koji je bio adekvatno obezbeđen tako da niko od šetača ni ne pomisli da priđe i svoju kafu popije baš u toj bašti.

S druge strane, ima svakako i onih ljubitelja prirode koji žele da uživaju u lepom vremenu, a da pritom sebe zaštite od korona virusa. Tako nam je za oko zapala jedna gospođa koja se sama sunčala na šljunku, a oko nje nije bilo apsolutno nikoga.

