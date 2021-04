ZNATE LI GDE JE U BEOGRADU ŠETALIŠTE LAZARO KARDENAS: Tu živi 40.000 ljudi i zato se obnavlja! Evo kako će izgledati (FOTO)

BEOGRAD - Zamenik gradonačelnika Goran Vesić najavio je nastavak radova na rekonstrukciji šetališta „Lazaro Kardenas”, podsećajući da su do sada završeni radovi u Bloku 45.

On je u gostovanju na TV Prva u emisiji „150 minuta” podsetio da ovo šetalište, dužine oko četiri i po kilometra, povezuje blokove 45, 44 i 70, te da je 2019. njegovu rekonstrukciju inicirao predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. – U okolini šetališta, koje se izdvaja svojom lepotom, živi oko 35, možda i 40 hiljada ljudi. Kada je Novi Beograd građen, ovo šetalište je bilo planirano. Godine 2019. počeli smo sa radovima, a Vlada Srbije je za tu namenu izdvojila tri stotine miliona dinara. Do sada je uloženo skoro 450 miliona dinara u rekonstrukciju, jer je dodatnih 150 miliona obezbedio Grad Beograd. Završili smo kompletno šetalište u Bloku 45 gde se sada nalazi šest novih dečjih igrališta, saobraćajni poligon, novi tereni, dve teretane na otvorenom. Na ovom prostoru je zasađeno 235 novih stabala a postavljene su i 152 nove klupe. Sada je to mesto gde dolaze deca i iz drugih delova grada – naveo je Vesić.

Zamenik gradonačelnika je najavio da sutra počinju radovi i u delu šetališta u Bloku 44. - Uradićemo novo dečje igralište, rekonstruisaćemo četiri postojeća, uradićemo teretanu na otvorenom, saobraćajni poligon, saniraćemo košarkaški teren, kao i teren za boćanje, a zasadićemo i nova 53 stabla. Ukupna vrednost radova je oko 150 miliona dinara i do 15. decembra očekujemo da radovi budu završeni - istakao je Vesić.

Istovremeno, dodao je on, priprema se i projekat za Blok 70, gde bi trebalo da radovi krenu na proleće. - To znači da ćemo tokom 2022. raditi i deo u Bloku 70, nakon čega će čitavo šetalište „Lazaro Kardenas” biti završeno. Prednosti nakon rekonstrukcije će biti bolji životni standard i veća cena stanova – kazao je Vesić i dodao da je sve što je tamo urađeno sprovelo Javno komunalno preduzeće „Zelenilo – Beograd”.

(Kurir.rs/Beoinfo)