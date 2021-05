DOBRA VEST ZA ZEMUNCE, MNOGIMA ĆE OLAKŠATI ŽIVOT: Dogodine kreće izgradnja objekta za decu i mlade sa smetnjama u razvoju

BEOGRAD - Gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević danas je zajedno sa predsednikom opštine Zemun Gavrilom Kovačevićem prisustvovala predstavljanju projekta za izgradnju novog objekta za decu i mlade sa smetnjama u razvoju na teritoriji opštine Zemun. Ona je ovom prilikom napomenula da se može očekivati da izgradnja ovog objekta počne sledeće godine. - Ovo je prvi dnevni boravak koji će biti namenski izgrađen u opštini Zemun, što će od velikog značaja biti kako za decu i mlade sa smetnjama u razvoju tako i za njihove roditelje. Prethodno smo uradili studiju izvodljivosti koja je pokazala kako treba da izgleda i koje su potrebe za dnevnim boravkom ovakve vrste. Nakon toga smo zaključili ugovor za urbanistički projekat. Završavamo i građevinski projekat, tako da možemo očekivati da se sa gradnjom ovakvog projekta počne sledeće godine – rekla je Stanisavljevićeva. Nataša Stanisavljević je naglasila da će objekat imati dve hiljade kvadrata, da je predviđen za 90 korisnika, te da će pokriti potrebe Zemuna u ovom i narednom periodu.

foto: Beoinfo

– Kada radimo neka projektovanja za ustanove socijalne zaštite, vodimo računa o tome da se one dugo koriste. Opština Zemun nema dnevni boravak, te korisnici dnevnog boravka u Zemun idu u dnevni boravak na Novom Beogradu. Hvala predsedniku opštine Zemun Gavrilu Kovačeviću na inicijativi i pomoći. Grad može da ulaže i gradi ustanove, ali nam je uvek potrebna pomoć predsednika opštine u smislu pronalaženja lokacija i sličnih stvari. Zahvalna sam što smo uspeli da nađemo lokaciju. Završavamo sa projektovanjem i sledeće godine počinjemo sa gradnjom objekta – rekla je Nataša Stanisavljević. Sekretarka za socijalnu zaštitu je podsetila da je ovo šesti objekat koji će se graditi za šest godina. – Do sada su kompletno izgrađena nova četiri objekta za decu i mlade sa smetnjama u razvoju. Izgrađeni su dnevni boravcu u Ovči, Lazarevcu, Sopotu i kompletan objekat za pružanje usluge „Predah”. Ove godine počinje da se gradi objekat u Barajevu a sledeće godine ovaj o kome danas gorvorimo u opštini Zemun – kazala je sekretarka Stanisavljević. Predsednik opštine Zemun Gavrilo Kovačević izjavio je da će objekat biti izgrađen u blizini škole „Radivoje Popović”, koja je takođe namenjena deci sa posebnim potrebama. – Velikim angažovanjem i zahtevom roditelja, kao i ljudi iz Sekretatijata za socijalnu zaštitu i sekretarke Stanisavljević, uspećemo da ovaj projekat realizujemo. Zadovoljstvo mi je što predstavljamo projekat u Opštini Zemun, jer je naša opština prepoznatljiva po tome da vodi brigu o deci, pre svega o deci sa posebnim potrebama. U skladu s tim, na teritoriji opštine Zemun nalazi se škola „Veljko Ramadanović” od 1919. godine, a na novoj lokaciji od 1920. godine, i to je škola za decu koja imaju probleme sa vidom – rekao je Kovačević. On se osvrnuo i na druge škole na teritoriji opštine Zemun koje su namenjene za decu sa smetnjama u razvoju i dodao da je jedna od tih škola i „Sava Jovanović Sirogojno”. – Postoji i škola „Radivoje Popović” za decu sa problemima sluha i govora. Imamo i školu „Branko Pešić” za onu decu koja nisu na vreme završila obrazovanje, takođe i objekat u Ulici cara Dušana gde se nalazi centar za talente. Taj objekat je zadužbina kraljice Marije Karađorđević od 1919. godine i prvobitno je služio za zbrinjavanje sremske siročadi. Zadovoljstvo mi je što će opština Zemun dobiti takav jedan objekat kako bi roditelji, deca i omladina koji imaju potrebu za ovim objektom popravili kvalitet života s obzirom na situaciju u kojoj se nalaze. Opština Zemun nastavlja da brine o deci i sugrađanima kojima je potrebna posebna pomoć – rekao je Kovačević. Ana Knežević, predstavnica Udruženja „Evo ruka iz Zemuna”, istakla je da Opština Zemun već sedam godina podržava projekte koji se razvijaju za decu školskog uzrasta, odnosno dopunske usluge za decu koju nema ko da čuva. Događaju je prisustvovao i direktor Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju Petar Jordanov.

(Kurir.rs/Beoinfo)