SNIŽENE CENE NA BEOGRADSKIM PIJACAMA: Manje će koštati kajsije, praziluk i tikvice

Cene kajsije, praziluka i tikvica na beogradskim pijacama snižene su, saopšteno je iz Veletržnica Beograd, a tokom protekle nedelje porastao je promet robe.

Sada je za kilogram kajsija potrebno izdvojiti od 110 do 130 dinara, koliko i za kilogram praziluka, dok kilogram tikvica može da se kupi za od 40 do 50 dinara, a cena uvoznih tikvica je od 120 do 140 dinara.

Najveća potražnja bila je za krastavcem, zatim šargarepom, jabukama, lubenicom, krompirom, paradajzom i paprikama, a velika je i potražnja za breskvom, dok su dinja i kajsija imale duplo veći promet u odnosu na prethodni period.

Na beogradske pijace, ove nedelje stigla je i domaća jabuka Petrovača, a cena po kilogramu je od 40 do 50 dinara.

Inače, Petrovača je stara domaća rana sorta, čiji je plod sitan ili srednje krupan, veoma sočan, slatkog i prijatnog ukusa.

Sazreva od početka do sredine jula i predstavlja sortu koja se među prvima pojavljuje na pijacama, dok se ostale očekuju od avgusta.

