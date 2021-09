VELIKA ČAST ZA BEOGRAD: Balet majstor Hulio Boka u poseti glavnom gradu Srbije

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić prisustvovao je danas javnom času koji je u Nacionalnoj fondaciji za igru održao čuveni argentinski balet majstor Hulio Boka i tom prilikom istakao da je za nas velika čast što je on ovih dana u Beogradu. "Ovde radi s našom decom u baletskoj školi Aje Jung, a posle Beograda odlazi u Milansku skalu gde će postavljati „Don Kihota”. Veoma sam srećan što tako velike zvezde i pedagozi dolaze u naš grad jer su oni uzor mladim generacijama koje od njih mogu da uče, a s druge strane popularisaće i igru i balet. Hulio Boka je prvi put u Beogradu i vidim da je pun utisaka, a ima i otvoren poziv od nas da dođe ponovo. Kada imamo dobar i svetski poznat festival kod nas, onda dolaze najveće svetske zvezde", rekao je Vesić i istakao da je ponosan na Beogradski festival igre koji Grad Beograd podržava. Taj festival donosi kvalitet Beogradu, ocenio je Vesić i podsetio da smo u okviru festivala imali prvi nastup Njujork siti baleta, koji su održali posle pandemije, i ne samo oni već i mnogi drugi.

"Ovaj festival promoviše Beograd i stavlja ga na umetničku mapu sveta, zbog čega ima smisla ulagati u festivale i kulturu", kazao je Vesić. Grad će kao i do sada nastaviti da podržava one festivale koji donose kvalitet, nešto novo i promovišu našu umetnost u svetu. Vesić je na kraju poručio da želi Beograd koji je otvoren, u koji dolaze najveće svetske zvezde, koji se razvija ne samo u industrijskom i arhitektonskom smislu već i u umetničkom. Osnivač i umetnička direktorka Beogradskog festivala igre Aja Jung takođe je navela da je dolazak jedne od najvećih baletskih zvezda našeg vremena izuzetna čast. "Hulio Boka je deo jednog od najznačajnijih poglavlja baletske istorije, zbog čega je čast da on radi s decom Beograda, Pančeva, Novog Sada, kao i decom iz Hrvatske i Bosne koja su došla u Beograd. Ovo je vrlo značajan korak u popularizaciji umetničke igre", rekla je ona i zahvalila umetniku što je prihvatio njen poziv da dođe u našu zemlju. Hulio Boka je istakao da je srećan što je tu. "Imao sam juče prvi čas i bio sam uzbuđen i nervozan zato što kao profesor uvek želim da imam dobar odnos s decom. Došao sam da podelim deo svog iskustva s njima i nadam se da ovo neće biti poslednji put da sam ovde", kazao je Boka i obećao da će kad god bude mogao pomoći baletski rad u našoj zemlji.

