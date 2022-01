NESVAKIDAŠNJI PRIZOR IZ BEOGRADSKOG AUTOBUSA! Vozač istakao zastavu, svi su gledali šta na njoj piše! SIMBOL JE JEDNE TRAGEDIJE

Na autobuskoj liniji 95 jutros su sugrađani videli nesvakidašnji prizor. Isticanje srpske zastave i nije tako neobično.

Ipak, vozač jednog autobusa istakao je srpsku trobojku koja je bila zastava kraljevine Crne Gore.

Sugrađani su u neverici gledali u zastavu, a mnogima su zagledali i šta na njoj piše.

Naime, na samoj zastavi piše "Murino".

foto: Suzana Trajković

Murino je inače varošica na severu Crne Gore koja je bombardovana 30. aprila 1999. godine, i tada je stradalo šestoro ljudi od kojih troje dece.

Do proleća 1999, za Murino je malo ko znao. Ta varošica od oko 200 ljudi bila je poznata jednom broju ljudi sa KiM koji su iz Peći preko Čakora prolazili kroz Murinu da bi došli u Crnu Goru na more. A onda su 30. aprila 1999. za tu varošicu u blizini Andrijevice svi saznali. NATO bombe pogodile su stari kameni most preko Lima.

U napadu je poginulo šestoro ljudi. Stradali su Vukić Vuletić, Milka Kočanović, Manojlo Komatina.

Stradalo je i troje dece. Miroslav Knežević imao je 13 godina.

Kurir.rs / S. Trajković