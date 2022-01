U DOMU ZDRAVLJA U KALUĐERICI PREGLEDI NA PARKINGU Ordinacija pred zgradom, ispred lifta postavljene tri stolice EVO O ČEMU JE REČ

Lekari doma zdravlja u Kaluđerici i dalje na parkingu pregledaju pacijente koji ne mogu da se penju na sprat, jer lift još ne radi.

Nadležni su pre dva i po meseca uveravali da će lift vrlo brzo biti popravljen, a Stojadin Trajković i dalje injekcije i terapije dobija u svojim kolima ili ispred doma zdravlja.

Pregledaju ga na parkingu, jer je Trajković invalid, a lift ne radi više od godinu i po dana. Ništa se nije promenilo ni za pacijente ni za zaposlene, koji na takav način ukazuju lekarsku pomoć. Trajković je video, kaže, mnogo starijih pacijenata, ali i starijih doktorki, kojima takođe nije prijatno da silaze.

foto: Printscreen/RTS

U domu zdravlja su postavljene tri stolice ispred lifta, kao znak da nije u funkciji. Mlađima nije problem da se popnu do drugog ili trećeg sprata, ali svima ostalima jeste.

"Penju se tako što imaju četiri nosača, to je jedini način da odu do trećeg ili četvrtog sprata. Prosto, taj lift ne radi. Oni fizički ne mogu da koriste te usluge, ili neko mora da ih nosi do gore", kaže Dragoljub Krstić, predsednik Udruženja građana "Naša Kaluđerica".

Kada je u maju 2020. godine izbio požar u domu zdravlja u prostorijama za intervencije, površine oko 40 kvadratnih metara, šteta je, dodaje Krstić, brzo sanirana.

"Sanirana je za tri ili četiri meseca, pretpostavljam zbog tendera i dokumentacije, ali sve ostalo je zanemareno, kao i taj lift", priča Krstić.

Šta kažu nadležni iz Domu zdravlja

U pisanom odgovoru nadležnih iz Doma zdravlja Grocka, piše da je proces rekonstrukcije lifta u toku i da je tu obavezu, u dogovoru sa Ministarstvom zdravlja, preuzela lokalna samouprava, odnosno Opština Grocka. RTS od opštine nije dobio odgovor, a u domu zdravlja u Kaluđerici nema ni majstora ni radova.

(Kurir.rs/RTS)