PREDRAG SINU KUPIO AUTO A ON MU POSLE 10 MINUTA IZGOREO! Nešto je puklo i ispod haube buknula vatra! Prodavac mu blokirao broj

Predrag M. iz Beograda hteo je svom sinu, koji je položio vožnju, da kupi automobil. Našli su polovno vozilo i tinejdžer (18) je otišao da ga preuzme, a onda se dogodilo nešto što niko nije očekivao - posle samo 10 minuta vožnje ispod haube je buknuo plamen koji je u roku od dva minuta progutao ceo automobil.

- Sin je taj "reno klio" kupio bukvalno 10 minuta pre nego što ga je plamen potpuno progutao. Vlasnik je rekao da je automobil dobar, da je sve super. Sin je za volan seo kod Narodnog fronta, a auto se zapalio u Železniku kod pruge, desetak minuta kasnije. Dete je bilo samo u automobilu. U jednom momentu nešto je puklo i ispod haube je počela da kulja vatra. Odmah se proširila. Zahvatila je instalacije i plastiku ispod haube i naglo počela da se širi. Ceo automobil izgoreo je za dva minuta. Enterijer je kompletno izgoreo. Samo je zadnja strana ostala netaknuta i to spolja, samo branik, stop svetla i staklo na vratima gepeka su ostali čitavi - priča Predrag za Telegraf.

Kako objašnjava, sin je, srećom, brzo reagovao. Odmah je izašao iz automobila, pozvao vatrogasce i oca, nije smeo da priđe vozilu.

- Brzo je reagovao, odmah je izašao. Sreća je da se na pet minuta udaljenosti nalaze vatrogasci, tako da su brzo stigli. Sreća je i da je motor dizel, a ne benzinac, te auto nije eksplodirao. Mogao je sin da mi izgori u autu. On je dobro, ali je bio pod stresom, nije znao šta ga je snašlo. Ni meni, koji sam stariji, u toj situaciji me bi bilo svejedno. Zamislite kako je tek detetu od 18 godina. Nije bilo nikakvih znakova da će automobil da se zapali. Kad se sve to desilo, parkirao je na bezbedno, izašao iz vozila, a telefon i sva dokumenta su mu izgorela - dodaje.

Objašnjava da su automobil pre kupovine dobro pregledali i da je sve delovalo normalno. Ipak, zbog reakcije prethodnog vlasnika, smatra da je on znao da sa vozilom nešto nije u redu.

- Zvao sam vlasnika da kažem da se auto zapalio posle 10 minuta. Pitao sam zašto je prodao takvo vozilo, rekao da mi je dete bilo unutra i znao je da automobil kupujemo za sina koji ima 18 godina i probnu dozvolu. Pitao je zašto zovem njega, rekao da to nije njegov problem i da zovem vatrogasce. Nije imao trunku griže savesti. Mislio sam da će bar da pita da li mi je sin dobro, da li ima povređenih. Rekao je da ga ne zovemo i da ga ne interesujemo ni mi, ni auto. Spustio mi je slušalicu i blokirao moj broj - priča Predrag.

Kako dodaje, nije znao ni kako da reaguje na tako bezobrazno ponašanje. Objašnjava da nije ničija krivica što se automobil zapalio, ali da je očekivao ljudsku reakciju prethodnog vlasnika.

- Mislim da je znao da auto ima neku boljku, ali da je prećutao da bi ga prodao. Samo da je rekao da nešto nije u redu... Ja imam šlep službu, odvezao bih automobil na popravku. Na kraju smo auto samo oterali na otpad jer od njega nije ništa ostalo. Sreća da mi je sin živ, kupićemo drugi auto. Objasnio sam punomoćniku šta se dogodilo i objasnio mi je da mogu da ga tužim, ali ja, iskreno, nemam živaca da idem u policiju, da se to odugovlači, da ulažem vreme i da se nerviram. Od svega me je najviše šokiralo to da taj čovek nije ni pitao da li mi je dete dobro - zaključuje.

