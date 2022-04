Predstavljen projekat „Beograd 2030” delegaciji Fondacije „Konrad Adenauer”

U Konaku Knjeginje Ljubice održan je radni sastanak i predstavljen je projekat „Beograd 2030”. Sastanku su prisustvovali zamenik gradonačelnika Goran Vesić, zamenica predsednika Skupštine grada Beograda Andrea Radulović, direktor Fondacije „Konrad Adenauer” za Srbiju Norbert Bekman-Dirkes, direktorka Muzeja grada Beograda Jelena Medaković, kao i studenti iz nemačke i stipendisti fondacije „Union Štiftung”, koji su u poseti našoj prestonici.

Zamenik gradonačelnika Beograda, Goran Vesić, učesnicima je predstavio ključne tačke strategije razvoja Beograda do 2030. godine, diskutovao sa studentima i odgovarao na njihova pitanja. „Danas sam imao veliku čast i zadovoljstvo da razgovaram sa 15 mladih studenata iz Nemačke koji su u poseti našem gradu. Oni su ovde u organizaciji 'Union štiftunga' i 'Konrad Adenauer štiftunga' i mi kao Grad imamo veoma dobru saradnju sa Fondacijom 'Konrad Adenauer' i veoma sam zadovoljan što su danas u Beogradu” rekao je Vesić. Vesić je dodao i da je okupljenima značajno bilo predstavljanje strategije jer se mnogi od njih bave komunalnom politikom ili se za nju interesuju. “Predstavio sam im program razvoja Beograda ‘Beograd 2030’. Neki od njih se bave komunalnom politikom, neki imaju nameru da se bave komunalnom politikom i nadam se da su uspeli da vide, da upoznaju bolje naš grad i da, na taj način, vide kako mi planiramo razvoj našeg grada” istakao je zamenik gradonačelnika. On je naglasio da su studenti istakli da Beograd trenutno vide kao najdinamičniji i najpoželjniji grad za posetu u Evropi - “upoznao sam ih sa Beogradom i nadam se da će im se naš grad svideti i da će oni doći i pre te 2030. godine da provere da li smo realizovali sve što smo obećali građanima. Srećan sam, a mogli ste da čujete to i od njih, da je Beograd trenutno najdinamičniji i najpoželjniji grad za posetu u Evropi. Mi se trudimo da budemo grad koji je otvoren prema novim ljudima i novim idejama i mesto gde svi, pogotovo mladi, žele da dođu”. Direktor Fondacije „Konrad Adenauer” Norbert Bekman-Dirks rekao je da u Beogradu živi već sedam godina i posebno naglasio da je primetno koliko se grad ubrzano razvija. “Kada pogledate samo fasade, onda vidite nešto što pokazuje samo neku spoljašnjost, ali kada vidite koliko ima gradilišta onda vidite koliko je velika dinamika kojom se Beograd razvija, kao i da je postao, u međuvremenu, jedan lep, šaren grad i da je postao u stvari jedan evropski grad” rekao je Bekman-Dirks. “Pozvani smo na prezentaciju projekta ‘Beograd 2030’ što smo veoma rado prihvatili. Ovaj projekat obuhvata različite teme – od saobraćaja, preko zaštite životne sredine, tretmana otpadnih voda do mnogih drugih stvari koje menadžment jednog grada mora da rešava” izjavio je Bekman-Dirks.

