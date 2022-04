MUZIČKE RADIONICE NA ZVEZDARI: Besplatni programi za decu i mlade u okviru Zvezdarijade

Festival kulture mladih „Zvezdarijada“ realizuje se godinama u organizaciji Gradske opštine Zvezdara. Manifestacija pruža mogućnost mladima da učestvuju u različitim aktivnostima, stiču znanja i veštine iz različitih oblasti kulture I razvijaju talenat I kreativnost ali I da sklapaju nova prijateljstva što je jedan od osnovnih ciljeva Zvezdarijade.

Ove godine pored škole pevanja i takmičenja Prvi glas Zvezdare održaće se i radionica muzičke produkcije. Sve radionice su besplatne i vode ih poznati stručnjaci u oblasti kulture.

– Tokom priprema za nove aktivnosti u komunikaciji za starim učesnicima moglo se zaključiti da naše radionice ispunjavaju glavni cilj – okupljaju mlade u jednu prelepu akciju punu optimizma, radosti I smeha. Iako se fizički nismo viđali za vreme korone, polaznici su jedni drugima bili velika podrška a ne konkurencija što samo pokazuje da ih je muzika spojila ne jedan nesebičan način – rekla je Dragana Petrović organizator muzičkog stvaralaštva. Radionice se održavaju utorkom i četvrtkom od 18 do 20 časova u Sedmoj beogradskoj gimnaziji. Školu pevanja vodi Jovana Avramović, master muzikolog a za radiance muzičke produkcije zadužen je naš poznati Duda Bezuha – istakla je Dragana Petrović i dodala da zainteresovani mogu da se prijave na imejl adresu: jimny.belgrade@gmail.com i zvezdarijada1@gmail.com.

Dragana Petrović foto: Privatna Arhiva

Prema rečima Dragane Petrović, nakon završetka poslednje Zvezdarijade, sprovedena je anketa među mladima sa Zvezdare sa ciljem da se ispitaju njihova interesovanja iz oblasti kulture.

Na moju veliku radost 57,1 odsto mladih je izrazilo interesovanja za oblasti muzike. S obzirom na to da je najveći broj mladih dolazio na naše radionice pevanja polaznicima smo organizovali novu radionicu muzičke produkcije za koju je zadužen Duda Bezuha, vrhunski muzičar, gitarista, kompozitor I nekadašnji učesnik Zvezdarijade.

Kurs audio snimanja i muzicke produkcije je vrlo koristan i praktican nacin da polaznici nauce kako da u profesionalnim programima snime pesmu,obrade zvuk i izvezu audio fajl ili mp3 koji dalje mogu slusati,slati,stavljati na youtube. Radionice polaznicima omogucava da u kucnim uslovima u programu koji predstavlja virtuelni studio,snime pesmu i zvucno je obrade. Kurs je vrlo koristan i edukativan i mladima pruza nacin da se muzicki izraze i budu kreativni – istakao je Duda Bezuha.

foto: Privatna arhiva

Da muzika pokreće i spaja omladinu sa Zvezdare mišljenja je i Jovana Vasić, učenice Sedme beogradske gimnazije.

„Zvezdarijada za mene predstavlja pre svega divno iskustvo koje cu pamtiti. Muzicke radionice su me spojile sa toliko divnih ljudi koji su slicni meni. Ostvarili smo i divnu saradnju sa organizatorkom Draganom Petrović i profesorkom pevanja Jovanom Avramović koje su uvek bile tu da nam pomognu. Dokaz za to koliko nam Zvezdarijada znaci je i samo takmicenje “Prvi glas Zvezdare” gde ne gledamo jedni na druge kao na konkurenciju već smo tu podrska jedni drugima, i bez obzira na to ko pobedi, svi se radujemo tudjoj sreci. Najlepši deo radionice je zavrsni koncert nakon takmicenja, gde imamo priliku da pokazemo koliko smo naucili i gde svi zajedno pevamo. Družimo se i van radionica, i zahvalni smo jer nas je Zvezdarijada povezala.

Svi programi su besplatni za decu i mlade od 15 do 25 godina i svi imaju jednako pravo i dostupnost za učešće u programima manifestacije, bez diskriminacije i izdvajanja po osnovu pola, socijalne, kulturne, etničke, religijske ili druge pripadnosti, mestu boravka, odnosno prebivališta, materijalnog ili zdravstvenog stanja, teškoća i smetnji u razvoju i invaliditeta, kao i po drugim osnovama. Više informacija na www.zvezdarijada.rs

(Kurir.rs)