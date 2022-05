DELOVI 3 BEOGRADSKE OPŠTINE DANAS CEO DAN BEZ VODE: Pripremite zalihe na vreme

JKP "Vodovod i kanalizacija" moli potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe jer zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži pojedini delovi tri beogradske opštine danas neće danas vodu ceo dan.

Na opštini Vračar, od 8 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: Rudnička, Bokeljska, Bulevar oslobođenja (od Bokeljske do Rudničke), Nebojšina (od Južnog bulevara do Hadži Melentijeve), Braničevska (od Nebojšine do Hadži Melentijeve), Hadži Melentijeva (od Nebojšine do Braničevske) i Lamartinova (od Nebojšine do Braničevske).

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Zvezdara, od 8 do 24 sata, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: Bosanska, Hazarska, Miloša Matijevića, Mare Taborske, Saračka, Momačka, Devojačka, Jerusalimska, Stiška, Slobodana Lale Berberskog, Istočno selište i okolnim.

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda na opštini Rakovica, od 8. do 24 sata, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: Jagodinska, Đuje i Dragoljuba i Gočka (od Milorada Draškovića do Tuzlanske).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

(Kurir.rs/JKP Vodovod i kanalizacija)