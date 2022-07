REKAO DA JE KLIMA MAJSTOR PA STARICI UZEO 18.000 DINARA? Ćerka tvrdi da je izmanipulisao da ga odvede u stan u Novom Beogradu

Na društvenoj mreži Instagram pojavio se video snimak na kom se vide jedan muškarac i žena, kako ulaze u stan, a ćerka ove starice tvrdi da je u pitanju lopov i prevarant koji je njenoj majci uzeo novac.

"Čovek je u pola 10 ujutru prišao mojoj 83-godišnjoj majci na klupi ispred zgrade, započeo konverzaciju, i s obzirom na vrućinu tih dana, došli su do toga da njoj ne radi klima. Videvši priliku da može lako da iskoristi situaciju jer je stara i ne rezonuje baš najbolje, čovek se predstavio kao majstor, elektro-inženjer i rekao da može da reši problem", počela je priču ona.

"Izmanipulisao je da ga odvede u stan da pogleda, rekao da može da sredi i da mu da 18.000 dinara da kupi deo i dođe sutra da popravi. Dobio je novac i otišao. Naravno nije ponovo došao. Pijavljeno je policiji, napravljen zapisnik, ali to je to. Čak ni njima nije poznat ovakav način manipulisanja i prevare. Sve se to desilo u blizini Carine u Novom Beogradu, u krugu od oko 500 metara. Sudeći po garderobi ja bih rekla da je to neko ko radi u blizini, možda restoran, možda čuvar u nekoj od kladionica koje su tu", stoji u objavi.

Među komentarima većina osuđuje ovog čoveka, ali ima i onih koji kažu da je starica trebalo da bude opreznija.

