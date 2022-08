PREKO BLATA DO KUĆA! Žitelji Partizanske ulice u Sopotu strahuju od zime! Da li će stići asfalt u Malu Ivanču!

Žitelji Partizanske ulice u Maloj Ivanči godinama sanjaju da će dobiti asfalt u svojoj ulici, ali želje nikako da im se ostvare. Reč je o samo 300 metara pravca, koji je leti prohodan, ali kad doću kiša i sneg, muke počinju.

Godinama su imali obećanja nadležnih, ali niko se nije dohvatio posla.

- Gotovo sve oko nas je asfaltirano. Samo kod nas je prašina, a zimi blato. Molili smo nadležne iz opštine Sopot da nas se sete, ali nikako da nam srede prilaz do kuća. Ovde ima i starih ljudi, a zimi se jedva stiže. Zamislite da neko treba što pre da dođe do kuće, ili ode do glavnog puta - kažu za Kurir stanovnici naselja.

Nadaju da će im moble biti uslišene i da će dobiti asfaltni prilaz do kuća.

