GRADONAČELNIK ŠAPIĆ: Komunalna milicija i inspekcijske službe moraju reagovati pre nego što građani prijave problem

BEOGRAD - Komunalna milicija i inspekcijske službe moraju reagovati pre nego što građani prijave problem kako bi komunalni red u gradu bio na najvišem mogućem nivou.

U tu svrhu će biti formirano novo telo koje će prvo detektovati problem i ubrzati njegovo rešavanje, poručio je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić nakon sastanka sa svim komunalnim milicionarima i inspektorima Sekretarijata za inspekcijske poslove Grada Beograda.

On je istakao da mu je bilo važno da prisustvuje ovom sastanku i da lično obavesti Komunalnu miliciju i komunalne inspektore kako da unaprede svoj rad, a u interesu svih Beograđana.

– Komunalna milicija i sve inspekcijske službe predstavljaju naše oči, uši i ruke u ovom gradu. To je prvi kontakt sa onim što se dešava na ulicama i moramo to da podignemo na najviši mogući nivo. Komunalna milicija ima svoja ovlašćenja, ali to ih neće ometati da ubuduće, bez obzira na njihova ovlašćenja, obaveštavaju i ukazuju na sve ono što se dešava u gradu – najavio je gradonačelnik.

foto: Beoinfo

On je naveo da se najviše reaguje na osnovu prijava građana, ali ubuduće se više neće reagovati na taj način.

– Komunalna milicija i sve inspekcijske službe će biti zadužene za određene teritorije grada, tako ćemo unapred znati šta se dešava i pre nego što građanin stigne da nam se obrati. Cilj nam je da ne postoji ni jedna stvar u našem gradu koja ljudima stvara probleme ili bilo koju vrstu neugodnosti u dnevnom funkcionisanju, a da mi prvi to ne znamo i da unutar našeg sistema nismo iskomunicirali – rekao je Šapić.

Najavio je formiranje novog tela „Ogledalo grada” ili „Lice grada” u koje će biti umreženi svi direktori javnih gradskih preduzeća, a po potrebi i gradski sekretari.

– Sastanci novog tela, kojim će rukovoditi gradski menadžer Miroslav Čučković, održavaće se jednom nedeljno, a ja ću dolaziti na sastanke kada god bude bilo neophodno. Siguran sam da će ljudi na to odreagovati na najbolji mogući način. Građanima je potrebna pravda, ispravnost, i ne očekuju da se sve uradi preko noći, ali ako pokažete da ste prema svima isti oni će naći razumevanje i za neke tehničke stvari koje niste stigli da obavite – rekao je Šapić.

foto: Beoinfo

Gradonačelnik je upozorio da za sve što uradi odgovara narodu na izborima, ali i da njegovi saradnici odgovaraju njemu i da će biti smenjivani ukoliko ne budu dobro radili posao.

– Tolerancija na grešku koja je proizašla iz toga što radite i želite da uradite će uvek biti visoka. Tu smo jedni za druge, ko radi taj i greši, ali tolerancija na neuzimanje u obzir stvari za koje smo se odlučili da budu strateške će biti nulta. Kada budemo prema svima isti, nema ko da se buni, a sada se ljudi bune jer postoje dupli standardi. Ukoliko sistemski rešimo stvari rezultati će doći vrlo brzo, jer građani će nam pomoći u tome. Uložiću svoje znanje, energiju i autoritet da dođemo do tog cilja. Pozvaću sve saradnike da mi pomognu u tome, a ko ne bude spreman neće biti tu ili ja neću biti tu. Nije to nikakva pretnja već moja obaveza, jer ja odgovaram samo Beograđanima – naglasio je gradonačelnik i dodao da će se prvi rezultati osetiti već tokom jeseni.

Događaju su prisustvovali v. d. sekretara za poslove komunalne milicije Ivan Divac, sekretarka za inspekcijske poslove Sonja Božović, kao i član Gradskog veća Svetozar Andrić koji je zadužen da nadgleda i zajedno sa njima rukovodi ovim oblastima.

Kurir.rs/Beoinfo