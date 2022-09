ŠAPIĆ PREDOČIO PLAN: Novac za opštine našli smo odgovornim pristupom, rešićemo sve dugove i probleme građana, ovo su nove uniforme

On je najpre izneo neke od najvažnijih tema koje su otvorene u proteklom periodu. Šapić je istakao da čitava Evropa ulazi u težak period koji nije bio očekivan i govorio je o predstojećem rebalansu budžeta kako bi grad u specifičnim uslovima mogao da funkcioniše.

- Odgovornim pristupom smo uspeli da nađemo novac i kako bismo pomogli gradskim opštinama. Pokusaćemo da im anuliramo sve nagomilane dugove, od kojih su neki višedecenijski - rekao je Šapić ističući da neće praviti razliku među beogradskim opštinama.

Istakao je i da je potrebna pomoć beogradskoj deci, đacima i zaposlenima u prosveti, a razmišlja se o vaučerima kakvi su deljeni do sada na Novom Beogradu.

Kada je reč o finansijama, grad će nastojati da ne traži novac od budžeta republike.

foto: BETA/Amir Hamzagić

Uređenje priobalja

Sredićemo priobalje, uredićemo beogradska šetališta, uvešćemo red među beogradske splavove. Donećemo jasnu odluku o tome gde koji splav može da bude, koja mu je veličina... - istakao je Šapić.

Regulisaće se cene i licitacije, odvođenje otpada, korišćenje infrastrukture, a to će biti rešeno posebnom gradskom Odlukom.

- Ukoliko ne budu ispunili uslove, oni će splavove morati da uklone - kazao je Šapić i istakao da će to, ukoliko bude potrebno, učiniti grad.

Šapić je najavio i rekonstrukciju Savskog šetališta.

Unifikacija radnika komunalnih preduzeća

Svi radnici javnih komunalnih preduzeća imaće jedinstvenu uniformu sa grbom grada Beograda i nazivom preduzeća.

Ovo je, kazao je gradonačelnik, veoma važno, kako bi građani, ali i nadležni mogli jasno da vide koje preduzeće u kom delu grada ima radnike i koje poslove, kao i na koji način, obavljaju.

Uređenje ulica

Veliki broj ulica biće rekonstruisan, što kada je reč o presvlačenju asfalta, što kada je reč o potpunoj rekonstrukciji.

Kadgod to bude moguće radovi će se obavljati i noću.

Blizu smo sporazumnog raskida ugovora sa KentKartom Šapić je istakao da je Grad blizu sporazumnom raskidu ugovora sa Kentkartom (sistem Beogradske kartice, poznat pod starim imenom "busplus").

- Čim budemo formirali naše preduzeće za prodaju karata i kontrolu novac će direktno ići na račun tog preduzeća - kazao je.

foto: BETA/Amir Hamzagić

Navodi da su razgovori bili korektni i da će grad, na kraju, preuzeti i samu kontrolu, a da će ceo posao biti obavljen verovatno i bez plaćanja penala.

Kako je istakao Šapić, grad planira da Sekretarijat za inspekcijske poslove, kao i Sekretarijat za poslove komunalne policije i deo službe Beoinfo bude integrisan u jedinstveni sekretarijat za inspekciju, nadzor, pomoć i komunikacije.

- Službe koje su neophodne da sarađuju na dnevnom nivou tako će biti umrežene. Komunalni milicajac treba da bude osoba koja će pre svega da bude na ulici, a ja ne znam koliko ste komunalnih milicajaca videli na ulici. Imamo mnogo pritužbi na buku, kafane koje mogu da rade i koje ne mogu da rade... - rekao je Šapić.

foto: BETA/Amir Hamzagić

Inspektori će biti uvezani sa ljudima koji će raditi na ulici i neće se više zvati komunalni milicajci.

- Moj predlog je da se on zove beogradsli lični - asistent, nadzornik... Beli beograds lični čovek koji će biti na usluzi Beograđanima, koji će biti tu kad deca dolaze i odlaze iz škole, koji će biti tu da ponudi kjudima informacije koje su neophodne. Da tom čoveku možete da priđete u svakom trenutku i pitate bilo šta u vezi sa gradskom upravom. On će imati kanal komunikacije kojim će doći do odgovora. On će da prati kad se neki semafor pokvari,kad se negde stvori gužva, incident...

(Kurir.rs)