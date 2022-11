ŠOK SNIMAK! DECA DEMOLIRALA BEOGRADSKI RESTORAN! Sat vremena trajalo obijanje lokala, lupanje, razbijanje i lomljenje stakla

Deca starosti 8 i 13 godina obila su sinoć restoran "Zlatna kašika" na Bežanijskoj kosi nešto oko 3.30 posle ponoći. Na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama vide se trojica maloletnika koji razbijaju staklo lokala, a potom i ulaze u njega i pokušavaju da pronađu novac u kasi. Čitava ova drama trajala je skoro sat vremena, rekla je Verica Velinović, menadžerka restorana.

- Zna se da su tri maloletna lica bila upletena u incident. To je trajalo skoro sat vremena, to obijanje, lupanje, razbijanje i lomljenje stakla. Istraga je još uvek u toku, ali se zna da su u pitanju maloletna lica, da ih je bilo trojica i da su ušli u objekat - rekla je Velinovićeva.

- Materijalna šteta tiče se samog izloga, a što se tiče inventara, to ćemo znati nakon uviđaja i detaljnog popisa - istakla je.

Ona nam je rekla da pretpostavljaju da će sada uslediti razgovor sa roditeljima dece i da će oni snositi odgovornost što se nadoknade štete tiče i da policija radi svoj deo posla.

Menadžerka nam je ispričala i da su se slični manji incidenti i ranije dešavali u istom lokalu, piše Republika.

- Imali smo jedan slučaj prošle godine gde je isto maloletno lice polomilo ogradu i roditelji su nadoknadili štetu. Izgleda da je taj komšiluk malo problematičan.

- U drugim lokalima smo imali pokušaj obijanja pre oko dva meseca. To je očigledno bilo lice pod narkoticima ili pod dejstvom alkohola, jer je jedva stajao. On je sat vremena mučenik pokušavao da otvori vrata, lupa i udarao i na kraju otišao. NA snimku se vidi kako za tih sat vremena nekoliko ljudi prolazi i niko ga nije sprečio, ni prijavio, ni registrovao, ni oterao - istakla je i dodala da je i taj pokušaj pljačke bio neuspešan.

Svu krivicu preuzimaju roditelji Kako navode naši izvor iz oblasti socijalne zaštite, u sve bi trebalo da bude uključen nadležni Centar za socijalni rad. - Trebalo bi da se u slučaj uključi nadležni Centar za socijalni rad, a deca bi trebalo da dobiju vaspitni nalog, odnosno upozorenje, u smislu da im se odrede radionice koje moraju da pohađaju, odnosno biće upućeni u posebna savetovališta u kojima se bave delikvencijom - kaže naš izvor i dodaje da bi sankcije za počinjeno delo trebalo da snose roditelji. - Po našem zakonu, nakon 14. godine dete može snositi sankcije - kaže naš sagovornik. Moguć je i nadzor nad roditeljskim staranjem, budući da su se deca nalazila bez roditeljskog nadzora u ranim jutarnjim časovima, kaže izvor i dodaje da je sada sve na nadležnima.

Sagovornica nam je ispričala da su svi lokali pokriveni kamerama i alrmima i da samo neko ko je nepromišljen može da se usudi na takav korak.

- Mene je ovo šokiralo, iskreno! Jedno dete je ušlo u lokal. Da je, ne daj bože, ono staklo sa izloga palo i da ga je povredilo, to bi bilo katastrofa! Sada je prošlo bez posledica, ali da se, nekim slučajem, nešto desilo detetu, ne bi bilo nikakve materijalne štete, to bi bila tragedija i za te roditelje, i za to dete, i za nas, i za društvo - rekla je i istakla da do ovoga nije ni trebalo da dođe.

Tako mala deca ne treba u to vreme uopšte da se nalaze na ulici, dodala je i istakla je da su srećni što se ništa ozbiljnije nije dogodilo.

- To nije šala koja je otišla predaleko, nego oni uopšte ne treba ni da razmišljaju na takav način.

