ZA DRŽAVNI PRAZNIK GSP VOZI KAO NEDELJOM: A ovako će na Sretenje raditi prodavnice, pijace i zanatlije

BEOGRAD - U Beogradu će na državni praznik Sretenje - 15. i 16. februara javni prevoz funkcionisati po redu vožnje koji važi za nedelju, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Dežurni prodajni objekti nespecijalizovanih trgovina, pretežno prehrambenog asortimana (hipermarketi, supermarketi, supereti, mini-marketi idr), uoči državnog praztnika, 14. februara moraju da rade najmanje od 9 do 18 sati, preneo je Beoinfo.

Na Sretenje, 15. februara, dežurni prodajni objekti mogu biti zatvoreni dok 16. februara, kako je saopšteno, moraju da rade najmanje od 9.00 do 12.00 sati Nespecijalizovane trgovine na malo pretežno neprehrambenog asortimana i, kako je navedeno, ostali posebni trgovinski formati, 15. i 16. februara mogu biti zatvoreni.

Benzinske stanice na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji Beograda radiće 24 časa, a ostale benzinske stanice u gradu radiće od 6 do 20.

Dežurni prodajni objekti koji u vreme državnog praznika obavljaju delatnost, dužni su da raspored, početak i završetak radnog vremena istaknu na vidnom mestu objekta, najmanje tri dana pre dana državnog i drugog praznika, navedeno je u saopštenju. Svi trgovinski i zanatski objekti za vreme Dana državnosti Srbije – Sretenje, mogu biti otvoreni duže od propisanog radnog vremena.

Radno vreme beogradskih pijaca

Tokom predstojećeg praznika Dana državnosti, 15. i 16. februara, zelene pijace radiće od 6 do 19 časova, saopštavaju iz JKP-a „Beogradske pijace”.

Otvoreni tržni centar – Novi Beograd (popularni „Buvljak”) radiće u skladu sa zimskim režimom rada, od 8 do 16 časova, Pijaca cveća „Krnjača” od 8 do 19 časova, pijaca „Palilula” od 7 do 21 čas, a pijaca „Dušanovac” (prodaja robe iz vozila) od 19 do 6 časova.

Garaže i parking-prostori za korisnike i posetioce pijaca tokom praznika radiće po ustaljenom režimu i to: garaža u okviru pijace „Palilula” od 6 do 21 čas, garaža pijace „Zeleni venac” od 6 do 21 čas, parking pijace „Zemun” od 00 do 24 časa i parking pijace „Dušanovac” od 8 do 19 časova.