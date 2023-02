SVI KAO NEMAJU PARA, A DVA NOĆENJA - 700 EVRA! Srpkinja poželela da ode na put sa porodicom za Sretenje, OVOME SE NIJE NADALA

Sretenje, odnosno Dan državnosti Srbije praznuje se 15. i 16. februara i to su neradni dani, a te dane neki bi da iskoriste i pobegnu iz grada.

Ljudi bi da spoje te dane odmora sa vikendom, da odu na neku planinu, da na kratko predahnu od posla...

Ipak, da nije tako lako pronaći smeštaj u bilo kom popularnom odmaralištu, posvedočio je jedan Tviteraš.

Ona je napisala:

- Nema se para, a kad na Bukingu potražiš smeštaj za dane oko Sretenja, Divčibare- slobodno objekata nula, na Zlatiboru desetak, za dva noćenja u rasponu od 200 do 700 evra, da bude još i pet frendli misaona imenica, i to je to, a svi i dalje zgroženi gradnjom na planinama. Kopaonik nisam ni gledao, Stara Planina, Zlatar, Tara, Rtanj, nigde ništa ili nešto neugledno, a tipa minimum 120 evra dve noći bez doručka ili 15 km od "centra" destinacije - napisao je on.

Nema se para, a kad na Bukingu potražiš smeštaj za dane oko Sretenja, Divčibare- slobodno objekata nula, na Zlatiboru desetak, za dva noćenja u rasponu od 200 do 700 evra, da bude još i pet frendli misaona imenica, i to je to, a svi i dalje zgroženi gradnjom na planinama — NAREDNIK STOJANOVIĆ🇷🇸 (@DarkoBoomShake) February 11, 2023

- Nema se, bratinjo. Ja ne idem nigde - komenatarisali su ljudi, a taj Tviteraš je napisao da je zbog toga što nemaju gde da odu za neke manje pare, sve svoje planove morao da pomeri za neku drugu priliku.

- Ma mi pomerili za vikend iza, tad već ima smeštaja za "normalne" pare, videćemo samo da li na Zlatibor ili Taru. Možes da zamisliš da su dva noćenja sad na Zlatiboru 300+ evra za nas dvoje samo s ćerkicom.

Neki su mu predlagali da na put ode van Srbije.

- Idite lepo u Budimpeštu. Voziš malo više, 4 dana smeštaja od 250e do 500e, vrlo pristojan i na odličnoj lokaciji.

A ljudi su svesni toga da sve bude bukirano za praznik, bez obzira na cenu.

- Cirkus. Kolike god da budu cene za Sretenje, sve plane.

Kurir.rs

Bonus video

01:05 OVI LJUDI SU GLAVNA META SEKTI! Ako se domognu njih POSTAJU ZNATNO JAČI! Sektolog: Putovanje u Ameriku će vam se OBITI O GLAVU