KAKO DA PROVERITE GDE JE AUTOBUS DOK ČEKATE: Zasad morate biti strpljivi, novi sistem startuje polovinom juna (FOTO)

Od juče u Beogradu ne možete da proverite za koliko stanica vam stiže autobus.

Do sada ste mogli da proverite kada vam stiže prevoz jednom porukom, tako što ste mogli da ukucate u telefon broj *011* pa broj stanice i na kraju "#", kako biste videli za koliko stanica dolazi autobus.

Od juče to više nije moguće jer Bus plus ne postoji i tako će biti sve do dolaska nove aplikacije.

Oni koji su juče probali to da provere dobili su u poruci odgovor: "Zbog raskida ugovora ovaj servis više nije dostupan".

1 / 2 Foto: Printcsreen

Dok u funkciji ne bude bila nova aplikacija, svi građani će morati da budu strpljivi. Po svemu sudeći moraće da čekaju na stanicama bez znanja o tome za koliko vremena će stići njihov prevoz, jer, aplikacija koja se zvala "Bus plus" više nije u funkciji.

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić je, kada je predstavljao novi sistem naplate gradskog prevoza, rekao "da će kompletan sistem praćenja javnog prevoza biti gotov u roku od mesec dana."

Podsetimo, pre nešto manje od dve nedelje, 17. maja počeo je novi sistem naplate karata za gradski prevoz u Beogradu putem SMS poruka. Još jedna od novina je da nema validatora, kao ni obaveštenja na koja vrata da uđete, a na koja da izađete, a to da udaljenost autobusa više ne može da se proverava je promena od ovog ponedeljka.

Kurir.rs / S. T.

02:22 Bus plus odlazi u prošlost