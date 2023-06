JAVNA IZVRŠITELJKA O DRAMI U JUŽNOM BULEVARU: Evo šta će biti sa 13 stanova i njihovim stanarima, OD SUDA SMO DOBILI OVAJ PAPIR!

Svetlana Manić javna izvršiteljka koja je danas došla da popiše stanove u zgradi u Južnom bulevaru 90, tvrdi za Kurir da postoji rešenje suda za prodaju 13 stanova zbog duga!

Podsetimo, ona je danas oko 11 časova došla da popiše stanove, ali je odustala zbog velikog broja građana koji su se okupili, ali i zbog toga što nije došla socijalna služba.

- Tu je doneto rešenje suda za prodaju 13 stanova zbog duga, dug je na današnji dan sa kamatom oko 250 miliona dinara. Izvršni dužnik u ovom predmetu je T. (podaci poznati redakciji), a njen pravni prethodnih je jedna firma (naziv poznat redakciji), ona je kao pravni sledbenik, to je po sili zakona prešlo na nju - navodi izvršiteljka Manić za Kurir.

Manićeva navodi da je sud sve to kontrolisao i vodio računa kad je doneo rešenje.

- Nema svrhe da vam to posebno objašnjavam, stanari imaju advokate i punomoćnike pa mogu da saznaju. Sud je o svemu tome vodio računa i odlučio. To što stanari spominju to su stvari o kojima laik ne može da kaže da li je zakonito ili ne. Traba advokat da im objasni kako je došlo do toga - zaključila je ona.

Inače, jedan od stanara Dragoslav Pešić za Kurir tvrdi da je javna izvršiteljka pokušala da sprovede popis stanova, ali je zbog velikog broja građana koji su se okupili, odustala.

- Nisu se stekli ni zakonski uslovi jer nije došao niko iz socijalne službe. Ona je danas odustala, ali je takođe danas i upoznata sa novim činjenicama, koje joj dužnik nije dostavio. Izvršiteljka nije znala da je tri puta postojala presuda kojom je dokazano da je firma (naziv poznat redakciji) izvršila prevaru i prevaru falsifikata potpisa investitora i suinvestitora i da postoje već tri pravosnažne presude po pitanju tog falsifikata, a nije znala za to i da su u toku dva procesa za prevaru i falsifikat koji su u toku - objasnio je za Kurir Pešić.

Kako nam je rekao sporna zgrada je u procesu legalizacije, a papiri su predati 2016. godine.

