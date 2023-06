"IZVRŠITELJI NEZAKONITO NAPLAĆUJU DUGOVE" Advokat Jelena Pavlović: Oglasna tabla suda na koju se pozivaju NE POSTOJI OD 1.1.2020.

Možda se baš vama desilo da ste u svojoj firmi bili radnik meseca, da ste savesno radili svoj posao, ali da vas na računu dočeka manja plata od one za koju radite. U tom slučaju ne treba da krivite sebe da ste loš radnik, nego da proverite da li vam je možda javni izvršitelj zbog nekih potraživanja uzeo deo plate.

Naime, najčešća žalba potrošača na javne izvršitelje odnosi se na to da izvršitelji počnu da im odbijaju od plate ili penzije, ili da im zakucaju na vrata zbog popisa i procene pokretne imovine, a da prethodno nije bilo nikakve tužbe ili opomene pred utuženje.

U tom slučaju, moguće je da potrošaču – sada izvršnom dužniku – nije dostavljeno rešenje o izvršenju, koje sa sobom nosi i pravo na prigovor sudu, u roku od osam dana od uručenja rešenja.

Kako dolazi do ove situacije i da li se deo odgovornosti za lošu poziciju u kojoj je u tom slučaju stavljen građanin krije i u radu javnih izvršitelja voditelji Pulsa Srbije pitali su advokata Jelenu Pavlović i zamenika predsednika Komore izvršitelja Srbije, doktora Vujadina Masnikosu.

- To je situacija koja najčešće može da se desi ako je reč o komunalnim potražvanjima. Ako je reč o sudskim presudama, građanin je dobije, ne postupi u roku, i tad ne možemo da govorimo da građanin prvi put sazna za umanjenje plate. Kod komunalnih potraživanja, ta situacija je moguća. Ne može da se kaže da su izvršitelji zakazali, ali to je posledica da ljudi rade po čitav dan, da ih poštari ne zateknu na adresama a radni izvršitelji dostavu vrše preko Pošte Srbije - kaže Masnikosa.

U studio je potom ušla advokat Jelena Pavlović koja je na konkretnom primeru pokušala da opovrgne tvrdnje svog sagovornika.

- Imaćete zaista danas ekskluzivnu informaciju. Ono što prvo mora da se zna je da je preko 80 odsto slučajeva Javno komunalnih preduzeća koje imaju druge načine da reše problem, a ne da zatrpavaju digove. A troškovi javnih izvršitelja je dostavu počela da naplaćuje 4.000 umesto 300 dinara - započela je Pavlović i nastavila:

- Da bi građanin mogao da uloži pravni lek, on mora da primi rešenje. Najveća sistemska greška je što je dostava isključivo poverena javnim izvršiteljima. Oni nisu savesni u dostavljanju, prvo svi su nepoznati na adresi ili su na poslu. Problem nije ta dostava putem Pošte, koliko elektronska oglasna tabla. Naš zakon o izvršenju definiše da ukoliko se dostava ne može izvršiti da se pismeno ističe na oglasnu tablu suda u roku od 3 dana. A ne postoje elektronske oglasne table.

Ističe i da se zainatila i sama pokušala da dobije odgovor od nadležnih institucija.

- Suština je da sam želela da idem do kraja, ono što se dešava u praksi je da su sve elektronske table takve da se ne sitiče kako zakon definiše. Umesto toga je Ministarstvo pravde napravilo aplikaicju e-sud gde sami javni izvršiteji unose podatke. Komora izvršitelja mudro ćuti što me vređa i to ozbiljno nije u redu. Izdaje se potvrda da je bilo na oglasnoj tabli Prvog osnovnog suda. Tražila sam ko je to već sutradan znao da nekom nije uručeno rešenje - otrkila je Pavlović i zaključila:

- Prvi sud mi je izdao potvrdu da je bilo na elektronskoj tabli, da bi na moje dalje insiitsiranje da to nije moguće, isti taj sud mi je rekao da potvrde izdaje javni izvršitelj. I poslednji odgovor je bio dopis koji kaže da se sve objavljuje na portalu e-tablasud i da oglasna tabla suda ne postoji od 1.1.2020. godine. Suština je da su sve dostave potpuno nezakonite jer zakon nije rekao da se kazne izdaju preko aplikacije. Još veći problem je što je fizički nemoguće objaviti sve u roku od tri dana.

