ŽESTOK SUKOB! Povišica za izvršitelje razbesnela građane: Ovo poskupljenje puca po najsiromašnijima, koji već nemaju da plate

Prema izmenama objavljenim u Službenom glasniku krajem februara, koje stupaju na snagu sutra, 4. marta, cena radnog sata izvršitelja u Srbiji raste.

Prema izmeni Javnoizvršiteljske tarife koje je propisala ministarka pravde, vrednost boda raste sa 120 na 150 dinara bez PDVa, a dobijaće i nagrade za uspešno sprovođenje izvršnog postupka. Ivan Zlatić, iz združene akcije "Krov nad glavom", i javni izvršitelj Filip Stanković, člana Izvršnog odbora Komore javnih izvšitelja, gostovali su u Pulsu Srbije gde su otkrili šta ovo zapravo znači za građane.

Zlatić je najpre prokomentarisao ovu odluku ministarke pravde da se poveća Javnoizvršiteljske tarife i istakao je da će gnev građana biti ogroman.

- Naravno da će gnev građana biti mnogo veći. Ovo poskupljenje puca po najsiromašnijim građanima koji već nemaju da plate. Znači da su već u problemu sa zaostalim računima i ne zato što su neodgovorni, već zato što nemaju. Na ovu skupoću ja razumem zašto komora štiti interese svojih članova i zašto traži poskupljenje. Ono što meni nije jasno je zašto je ministarka to potpisala - rekao je Zlatić i dodao:

- Sam razgovor sa gospodom koji predstavlja izvršitelje je malo besmislen jer oni guraju samo svoj interes. Ono što je pitanje je kako je moguće da je ministarstvo pravde na ovakvu sitaciju odnosno ekonomsku krizu dozvolilo još veće namete građanima koji nemaju i u problemu su. Takođe mislim da je ovo povod da mi razmislimo o tome šta mi ustvari plaćamo. Koja je to usluga? Šta smo mi plaćali, što smo dosad plaćali, a plaćaćemo još više?

Stanković smatra da ovo povećanje nije velika stvar jer su naknade 2012. godine bile mnogo veće.

- Ja ne mogu da se složim sa vama da je došlo do povećanja. Moramo da napravimo određena poređenja, to je prva stvar. Druga stvar je da građani dobijaju sa izvršnim postupkom pravnu sigurnost i garancija i da su sudske odluke obavezujuće. To povećanje sa 120 na 150 dinara bez PDVa je vrednost boda koji utiče na naknade za rad izvršitelja. Ta vrednost je utvrđenja 2012. godine i iznosila je 120 dinara i sada je ta vrednost povećanja. Zanemariju se jedna druga činjenica - rekao je.

- Ostali faktori koji utiču na visinu naknade jesu znatno smanjeni ili u potpunosti ukinuti. Daću vam jedan primer za potraživanja do 6.000 dinara. Videćete koliko su te naknade iznosile 2012. godine i kako su prolazile kroz vreme. Jedna od najbitnijih stavki je naknada za vođenje i arhiviranje predmeta. Ona je 2012. godine iznosila 3.000 dinara. Za istu vrednost predmeta do zastupanja nove tarife iznosila je 960 dinara. Sa ovim izmenama od sutra će iznositi 1200 dinara. Slična je situacija i sa ostalim stavkama.

Zlatić se nije složio sa objašnjenjem Stankovića i osvrnuo se na privatizovanje izvršnog postupka i na to šta je tačno trebalo da bude efikasnije.

- Nakon što smo čuli ovo objašnjenje za nešto što nije poskupelo, ja sutra moram više da platim. Za to svaka čast. Nama je obećavano 2011. godine da je izvršni postupak koji je bio u sudu suviše trom, neefikasan i da sada dobijamo novu profesiju privatnih izvršitelja koji će sve to brže i efikasnije da rade nego sud - rekao je Zlatić.

Potom je i naveo primer jedne žene.

- Mi smo baš nedavno imali situaciju da je javni izvršitelj Dejan Panić sada jednoj građanki iz Valjeva naplaćuje rešenje doneto 2012. godine. Ne spominjem ga slučajno jer je to jedan od vaših privilegovanih kolega koji je dobio gomilu tih predmeta. Ovo je bio jedan od njih koji je trebao tu gomilu zastarelih predmeta zbog kojih smo vas i uveli da se reši. Njoj je naplaćeno sve to sa sve kamatama od 2012 godine. U toj obećanoj efikasnosti se nije promenilo ništa - naveo je i dodao:

- Građani su sa oduševljenjem dočekali uvođenje privatnih izvršitelja jer su u tom videli nekoga ko će da brani nas slabije. Videli su u tome da će doći neko ko će biti dobro plaćen da mom gazdi koji mi je ukrao 5-10 plata, ode uvati ga za uvo i vrati mu to. To se nikada nije desilo. Desilo se suprotno. Iživljavanje nad slabijima. Desilo se da neko nešto što meni duguje, ja i dalje ne mogu da naplatim. Ali sam dobio njih da mi mnogo efikasnije naplaćuju nešto što ja dugujem nekom preduzeću. To je apsurd u kome mi živimo. Danas je ministarka pozvana na protest.

Stanković se nije složio sa izjavama Zlatića i smatra da su neistinite i bez argumenata.

- Te neistine da smo mafijaška organizacija i da ne izvlačimo uši to nisu argumenti povodom ove tarife. Ne iznose argumente zato što ih nemaju - istakao je Stanković.

- Stvarno očekujete da argumentujem nešto što je poskupelo, da nije poskupelo - nadovezao se Zlatić kroz smeh.

