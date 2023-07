"VIDEO SAM DA IMA ŠAPIĆ KARTA, NE ZNAM ŠTA RADE S TIM" Gradonačelnik Beograda najavio: Aplikacija za epl telefone za dan-dva!

Nova aplikacija Beograd plus juče je postala aktivna, za dan-dva moći će da je koriste i vlasnici apple telefona, ali očekujemo da će najveći broj preuzimanja biti od jeseni kada krene nova školska godina jer je mlađa populacija najviše i koristila ovaj vid praćenja vozila, izjavio je gradonačelnik Aleksandar Šapić.

On je, gostujući jutros na TV Prva, naglasio da je zato izabran ovaj letnji period da se Beograđani prilagode kako da koriste najnoviju aplikaciju.

- Ta aplikacija je unapređena u odnosu na raniju, postoji mogućnost plaćanja na sve moguće načine od kreditne kartice svake vrste preko naloga za plaćanje (wallet), do SMS-a. Pored toga građani imaju uvid u sve linije gradskog prevoza, a novitet je da mogu da dobiju i procenu za koliko minuta vozilo stiže. Ubacili smo i opciju da možete da prijavite nepravilnosti, od nečistoće vozila do toga da ne radi klima – istakao je Šapić.

On je apelovao na građane da preuzimaju samo aplikaciju koja ima grb Beograda i dodao da će se Grad potruditi da pusti i oglas kroz medije u sledećih desetak dana kako ne bi došlo dao zloupotrebe.

Kako je rekao, od juče građani mogu da kupe papirne karte na 318 kioska, od toga 250 na najfrekventnijim stajalištima, a 68 na trafika u širem centru grada, a do kraja leta biće na još 200 mesta.

foto: TV Prva printscreen

– Za sedam, osam dana će na svakom kiosku stajati nalepnica da na njemu možete da kupite kartu, ali ovih mesec i po dana je pokazalo da je SMS apsolutno dominantan u svakom pogledu. Od septembra na prednjim vratima vozila kod vozača postojaće aparat preko kojeg će se plaćati platnom karticom – rekao je prvi čovek prestonice.

Gradonačelnik je naglasio da ova aplikacija neće biti samo ograničena na javni prevoz već je planirano da od jeseni građani imaju svoj profil na njoj u okviru Beogradske kartice preko koje će moći da prate i koriste sve benefite koje im je obezbedio Grad.

Šapić je naveo da je na sastanku sa privatnim prevoznicima apostrofirao tri najvažnije stvari – vozilo mora da bude na svojoj ruti, da bude čisto spolja i iznutra, te konačno klima-uređaj mora da radi naročito u letnjem periodu.

foto: Nemanja Nikolić

- Sada ćemo imati kontrolore koji će proveriti autobus na početnoj stanici i utvrditi da li je vozilo čisto i da li klima-uređaj radi. Do kraja nedelje ćemo završiti proces zapošljavanja 150 kontrolora koji će biti podrška pripadnicima Komunalne milicije. U međuvremenu smo promenili pravilnik o kaznama, jer je do sada bilo moguće napisati maksimalno 200.000 dinara kazni po jednom vozilu mesečno. To je ukinuto i ukoliko se ne budu poštovala pravila sigurno će biti većih kazni, zbog čega najdobronamernije savetujem prevoznicima da ozbiljno shvate svoje obaveze – rekao je Šapić.

"Šapić karta"?! Ta aplikacija ima sve opcije, čak su i nazvali isto. Video sam da ima i aplikacija "Šapić karta", sad ja ne znam šta rade sa tim aplikacijama, kako to radi. Jedina gradska u kojoj ima sve da se prati, koja je i jedina prava je ova sa grbom - rekao je Šapić.

Kada je u pitanju obnova voznog parka JKP „GSP Beograd”, gradonačelnik je istakao da je namera Grada da obezbedi 500 novih autobusa, 100 tramvaja i 100 trolejbusa.

- Mislim da za beogradski javni prevoz stižu daleko bolji dani. Potrebno je još malo strpljenja, ali smo upravo iz tog razloga smanjili cenu karata jer mislimo da smo za ovih dva i po meseca pokazali naše namere i siguran sam da ćemo „izvući“ maksimum iz našeg javnog prevoza – zaključio je Šapić.

O rešavanju problema splavova

Govoreći o rešavanju problema splavova, gradonačelnik Šapić je istakao da su oni koji na Savskom keju nisu želeli da licitiraju za mesto, već ranije obavešteni i dobili rešenja o uklanjanju, izvršenju i obustavljanju snabdevanja vodom i strujom. On je podsetio da je nakon sprovedene licitacije broj od 110 splavova sa Savskog keja sveden na 28 lokacija.

- Apelujem na sve vlasnike splavova koji nisu prošli na licitaciji da sami uklone splavove. Mi smo u Jakovu trenutno obezbedili 20 mesta za njihovo privremeno uklanjanje, a do kraja leta biće obezbeđeno ukupno 70 mesta. Apelujemo na vlasnike da ih sami odvezu i ne čekaju na nas, jer je to onda veoma skupo i mi ne želimo da ljude dodatno materijalno opterećujemo. Takođe, pozivamo i one koji žive na tim splavovima da nam se jave jer ne želimo da ikoga ostavimo bez krova nad glavom već ćemo im obezbediti privremeni smeštaj. Jednostavno, mi ćemo pomoći koliko je to u našoj moći, ali ako hoćemo da nam obale reka budu čiste, da nema više smeća i haosa po šetalištu, da nam se vidi reka sa obale, da splavovi budu bezbedni, da se zna jadan red i uslovi po kojima rade, a ne da svaki drugi bude noćni klub i da ljudi od njih ne mogu da spavaju, onda se od ovog procesa konačnog uvođenja reda u beogradski priobalje, ne sme odustatu, a uveravam vas, da ja to sigurno neću učiniti – rekao je gradonačelnik Šapić.

On je naveo i da su krenuli pripremni radovi na izgradnji nove autobuske stanice koja je stajala pet godina.

– Kada sam došao na ovo mesto rekao sam da ne želim da dozvolim da sledećih pet godina Beograd nema svoju centralnu autobusku stanicu. U razgovore se uključio i deo Vlade republike Srbije, promenilo se rukovodstvo BAS-a i radovi se nastavljaju. Za Beograđane je važno da će beogradska stanica biti puštena u saobraćaj početkom 2024. godine – rekao je Šapić.

