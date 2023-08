UKLONJEN PONTONSKI MOST DO PLAŽE LIDO: Oglasili se iz Ministarstva odbrane (FOTO)

Zbog visokog vodostaja i velike količine deponovanog materijala u reci Dunavu koji su ugrožavali bezbednost i eksploataciju pontonskog mosta od Zemunskog keja do Velikog ratnog ostrva, pripadnici pontonirskih jedinica Vojske Srbije juče su privremeno uklonili konstrukciju mosta. Ponovno postavljanje pontonskog mosta planirano je u toku ove nedelje kada se očekuje smanjenje vodostaja Dunava i stvaranje uslova za bezbedno korišćenje mosta. Pripadnici Vojske Srbije, na veliko zadovoljstvo građana Beograda, godinama unazad premošćavaju Dunav od zemunske obale do Velikog ratnog ostrva, a pontonski most će i ove godine biti u funkciji do kraja avgusta, kada sledi njegovo rasklapanje i prevoženje u matični garnizon.

