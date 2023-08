VOJSKA SRBIJE PONOVO POSTAVILA PONTONSKI MOST DO LIDA: Sastavljen od 38 plovnih članaka dug je 355 metara

Pripadnici pontonirskih jedinica Vojske Srbije ponovo su postavili pontonski most od Zemunskog keja do Velikog ratnog ostrva i građanima omogućili nesmetan pristup dunavskoj plaži Lido.

Most nosivosti 20 tona, sastavljen od 38 plovnih članaka u ukupnoj dužini od 355 metara, ponovo je postavljen pošto su stvoreni uslovi za njegovo bezbedno korišćenje i predat na upotrebu turističkoj organizaciji Gradske opštine Zemun.

foto: Ministrastvo Odbrane Srbije

Kako bi se obezbedila potpuna bezbednost za sve korisnike mosta tokom dvadeset četiri časa je zadejstvovana dežurna posada koja je zadužena za bezbednost i održavanje pontonskog mosta.

Most će biti u funkciji do kraja kupališne sezone na Lidu, odnosno do 31. avgusta, posle čega sledi njegovo rasklapanje i prevoženje rekom u matični garnizon.

