ZBOG RADOVA U SAVSKOJ ULICI IZMENJEN REŽIM RADA LINIJA JAVNOG PREVOZA: Evo gde će sada saobraćati autobusi

Tokom izvođenja radova u Savskoj ulici (opština Savski venac), na delu od rampe za uključenje na most Gazela ka Novom Beogradu do polukružnog okretanja iz Bulevara vojvode Mišića ka Sajmu, kao i na samom prstenu na rampi za polukružno okretanje iz Bulevara vojvode Mišića doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz. Radovi, koji podrazumevaju potpuno zatvaranje desne kolovozne trake Ulice savske u smeru ka Sajmu, izvodiće se u utorak i sredu, 22. i 23. avgusta, od 17 časova do 5 časova.

Zbog toga će vozila javnog prevoza u smeru ka mostu Gazela saobraćati na sledeći način:

– autobusi na liniji 36 će u smeru ka Mostaru saobraćati ulicama Nemanjinom, Balkanskom, Gavrila Principa, Mihaila Bogićevića, Karađorđevom, Zemunskim putem, Bulevarom Vudroa Vilsona, Ulicom Nikolaja Kravcova, Savskom, Savskim trgom, Nemanjinom, Kneza Miloša, preko Mostara, Bulevarom vojvode Putnika i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnom trasom.

– na liniji 46, vozila će u smeru ka Mirijevu saobraćati od terminusa „Beograd na vodi” Bulevarom Vudroa Vilsona, Ulicom Nikolaja Kravcova, Savskom, Savskim trgom, Nemanjinom, Kneza Miloša, preko Mostara, Ulicom Franše d’Eperea i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka gradu saobraćati redovno.

Kako je navedeno, vozila na linijama 51 i 511 će u smeru ka Sajmu saobraćati od terminusa „Beograd na vodi” Bulevarom Vudroa Vilsona, Bulevarom vojvode Mišića i dalje redovno, dok će u smeru ka gradu saobraćati redovnom trasom. Autobusi na liniji 51N će u smeru ka Mostaru ići sledećim ulicama: Nemanjinom, Balkanskomu, Gavrila Principa, Mihaila Bogićevića,

Karađorđevom, Zemunskim putem, Bulevarom Vudroa Vilsona, Bulevarom vojvode Mišića i dalje redovno, dok će dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnom trasom.

Vozila sa linija 601 i 860I će u smeru ka Surčinu saobraćati od terminusa „Beograd na vodi”, odnosno od BAS-a Bulevarom Vudroa Vilsona, Ulicom Nikolaja Kravcova, Savskom i dalje redovno, dok će u smeru ka gradu saobraćati redovnom trasom.

Autobuske linije prema Barajevu, Lazarevcu i Obrenovcu će u smeru ka Sajmu saobraćati od BAS-a Bulevarom Vudroa Vilsona, Bulevarom vojvode Mišića i dalje redovno, dok će u smeru ka gradu saobraćati redovnom trasom. Prema Sopotu i Mladenovcu, vozila javnog prevoza će u smeru ka Autokomandi saobraćati od BAS-a Bulevarom Vudroa Vilsona, Ulicom Nikolaja Kravcova, Savskom, Savskim trgom, Nemanjinom, Kneza Miloša, preko Mostara, Ulice Franše d’Eperea i dalje redovno, dok će u smeru ka gradu saobraćati redovnom trasom, navodi se u saopštenju.

