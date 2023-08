SUMITRA IZ INDIJE SE ZALJUBILA U ĐORĐA IZ BEOGRADA: Pre dolaska, rekli su mi da Srbija nije bezbedna! Evo šta sada misli o nama

Beograd je od davnina bio mesto susreta brojnih civilizacija na Balkanu, pa ni danas ne iznenađuje što veliki broj ljudi iz inostranstva dolazi u Srbiju i baš ovde žele da započnu novi život. Neki se zaljube u zemlju, neki u ljude ili jednostavno pronađu svoj mir. Upravo to je bio slučaj sa Sumitrom Martinić, citogenetičarkom koja se zaljubila u Đorđa iz Beograda - venčali su se i ostali da žive u Srbiji!

Đorđa i Sumitru otkrili su gde su se i kako upoznali.

- Moju suprugu iz Indije sam upoznao preko zajedničkog prijatelja. On se zabavljao sa njenom sestrom i tako smo stupili u kontakt. To se desilo slučajno, ali je ispalo odlično. Sumitra dolazi sa drugog kontinenta i posle samo nekoliko meseci osetila se potpuno prihvaćenom od naših ljudi. Naši ljudi su jako fleksibilni, to je neko moje mišljenje, i hoće da pomognu. Trude se iako ne pričaju jezik, malo uz engleski, malo uz srpski, ali uspevaju da se sporazumeju - govori Đorđe.

Na pitanje da opiše Srbiju u jednoj reči ili rečenici Sumitra je kao iz topa izgovorila da je Srbija zemlja koja je bezbedna i slobodna.

- Bezbednost, sloboda, sloboda, sloboda! Sigurnost je veoma važna za žene, takav vid bezbednosti koju imaju žene sam prvi put doživela u Srbiji, za razliku od Indije - zaključuje ova nasmejana Indijka.

Zaljubila se u Srbiju na prvi pogled, a sada želi da ostane

Sumitra koja sve vreme sa osmehom od uveta do uveta gleda supruga kaže da ga je upoznala pre pet godina u Nemačkoj dok je bio na studijama i da je srećna jer su ljubav ovekovečili brakom. Ona se osvrnula na njen prvi dolazak u Srbiju i selidbu.

- Ja sam u Indiji odrasla u gradu Majsora na jugu. Iako sam došla iz daleke zemlje, gde su kultura i način života drugačiji, lako sam se navikla na život ovde koji mi je neverovatan. Prvi put sam posetila Srbiju 2019. godine i jednostavno sam zavolela ljude. Nikada se nisam osećala kao neki vanzemaljac ili stranac. Ljudi su me dočekali sa toplim osmehom, zagrljajem i poljupcima. Jednostavno volim sve ovde! Danas ću da dobijem stalno boravište u Srbiji, a da stvar bude još meni draža, danas se u Indiji proslavlja Dan nezavisnosti, tako da sam presrećna - kaže ona.

Objašnjava da procedura za dobijanje potrebne dokumentacije nije komplikovana i da su joj radnici na šalterima pomagali.

- Zaista nije bilo komplikovano prikupiti dokumenta jer su ljudi veoma ljubazni. Iako ne govorim dobro srpski jezik radnici su mi uvek izlazili u susret i pomogli na sve moguće načine - kaže Sumitra i dodaje da će u bliskoj budućnost savladati srpski kako bi mogla da se lakše sporazume sa ljudima.

foto: Shutterstock

"Idealno je za porodični život"

Kako Đorđe kaže, njih dvoje uveliko imaju planove za budućnost, a cilj im je da ostanu i osnuju porodicu baš u Srbiji.

Đorđe se osvrnuo i na odrastanje u Srbiji rekavši da je mnogo bolje nego na Zapadu, jer su deca mnogo više društvenija, imaju mnogo više kontakta sa prirodom i, pre svega, provode vreme napolju.

- Ja sada mnogo vremena provodim u Nemačkoj i ovde je mnogo bolje mesto za odgajanje dece i za studije nego na Zapadu. To mogu da kažem iz ličnog iskustva, kao neko ko je živeo u više zemalja. Ovde se bavim železničkim nadzorom i nadam se da će u budućnosti biti nekih novih projekata, pa da se onda vratim ovde zato što je mnogo lepši život nego tamo. To je moje iskreno mišljenje - govori Đorđe.

Prema njegovim rečima, Srbija je zemlja gde u isto vreme može da se ima i društveni život, ali i dovoljno novca za dostojanstven život.

- Istina je da na Zapadu može da se zaradi više, ali socijalnog života nema. To govorim iz iskustva. Naši ljudi se tamo pretvore u takve ljude koji samo jure za novcem - govori on.

"Srbija je bezbedna zemlja"

- Moja supruga je iz Indije. To je velika zemlja u kojoj ima dosta kriminala, a ovde se oseća najsigurnije. Čak sama šeta psa noću i kaže da nikad nije imala problema - govori Đorđe.

Sumitra takođe kaže da je pre dolaska u Srbiju čula da je zemlja puna kriminala i nebezbedna. Međutim, po dolasku ovde primetila je da to nije slučaj.

- O Srbiji sam čula dosta toga, pre nego što sam došla ovde. Da je to zemlja puna kriminala. Da budem iskrena, u Indiji ja ne bih nikako smela da sama šetam oko 10 ili 11 sati uveče. U Srbiji ja izvodim našeg psa u šetnju i oko dva ili tri sata ujutru, sama, bez mog supruga. Ne plašim se da se šetam sama ovde. Osim toga, videla sam da su ljudi ovde veoma prijateljski nastrojeni i topli. Kada sam to prvi put osetila, bila sam, kao, "vau" i jednostavno sam zavolela život u Srbiji - govori ona.

foto: Shutterstock

Ističe da su ljudi izuzetno fini, da je uvek pozdrave sa osmehom.

- U početku mi nije bilo jasno zašto su nepoznati ljudi tako otvoreni prema meni i pozdravljaju me uz osmeh. Ali kasnije mi je bilo jasno da je to kultura i način života. Da budem iskrena, to je neverovatno. Svaki dan samo uživam ovde i zaista bih volela da ostanem - govori Sumitra.

Voli sarme i ćevape, a kajmak joj omiljen

- Moram reći da mnogo volim srpsku hranu, najviše sarme i ćevape, a kajmak mi je omiljen. Da budem iskrena, hrana ovde je veoma dobra. Ja sam veliki gurman, a uživam da kuvam sama - kaže Sumitra.

Zajedno su kaže obišli Srbiju uzduž i popreko.

- Priroda ovde je divna. Zajedno smo išli u Niš, Novi Sad, Suboticu, Uvac, Zlatibor, Kopaonik. Volela bih da provedem više vremena u Srbiji i istražim je još - kaže ona.

Sumitru smo upitali šta bi ljudima u Srbiji preporučila da obavezno probaju kada je u pitanju indijska kuhinja.

- Od indijske kuhinje probajte obavezno birijani, ovčeći birijani, pileći birijani, riblji. To je kao što možete naći u bilo kom od indijskih restorana. Takođe, možete probati grickalice poput samose - kaže ona.

Nedostaju joj porodica i sestra, ali posetiće je u Beogradu

Kako kaže, svima preporučuje da dođu i posete Srbiju, a uskoro će je, nada se Sumitra, sledeće godine posetiti i njena porodica koja joj nedostaje.

- Kada Đorđe i ja idemo u Nemačku tamo imamo dosta prijatelja kojima govorim da je Srbija lepa zemlja. Uvek im kažem da bi trebalo da dođu ovde. Nažalost, ima onih koji kažu da je ovde život težak, da su ljudi siromašni. Definitivno, Srbi nisu siromašni, oni su dovoljno bogati svim što im je potrebno i imaju pre svega veliko srce - kaže ova nasmejana Indijka.

