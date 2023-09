NA PANČEVAČKOM MOSTU DANAS I SUTRA RADOVI: Sanacija oštećene ograde u desnoj traci u smeru Beograd-Pančevo

Na Pančevačkom mostu danas i sutra, od 22 do pet časova, trajaće radovi na sanaciji oštećene ograde, u desnoj traci u smeru Beograd - Pančevo, saopštilo je Javno preduzeće Putevi Srbije.

Radovi će biti na drumskom delu glavne čelične konstrukcije mosta, dok će se saobraćaj odvijati levom slobodnom saobraćajnom trakom.

Do 15 časova danas se izvode radovi na pranju tunela Savinac, na delu državnog puta I A reda broj 2, u smeru ka Čačku.

Shodno dinamici izvođenja radova, za saobraćaj je naizmenično zauzeta vozna ili preticajna saobraćajna traka, naveli su Putevi Srbije. Na putu Lalić – Odžaci - zbog rehabilitacije kolovoza, na snazi je obustava saobraćaja do 6. oktobra, do 17 časova. Alternativni putni pravac: Odžaci -Ratkovo (IIA 111), Ratkovo -Despotovo (IIA 112), Despotovo- Kula (IIA108), Kula - Lalić (IIA 110). Na auto-putu E-75, petlja Horgoš - petlja Subotica jug, smeru ka Novom Sadu - radovi na postavljanju vertikalne saobraćajne signalizacije trajaće do 16.09.2023. od 8 do 16 časova.

Za saobraćaj zatvorene vozna i zaustavna saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija preticajnom saobraćajnom trakom.

Kroz Sremske Karlovce do 10. oktobra obustavljen je saobraćaj zbog radova na rehabilitaciji državnog puta. Alternativni putni pravci su državni putevi: Pretrovaradin – Sremska Kamenica – Ruma – Putinci – Inđija – Banstol – Sremski Karlovci. Svi radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

