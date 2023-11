DRAMA PUTNIKA NA LINIJI 50: Ostali zatvoreni u autobusu, a potez vozača ih baš razbesneo! (FOTO)

Na Instagram stranici serbialive_beograd pojavila se objava u kojoj piše da je vozač autobusa na liniji 50 Ustanička - Banovo brdo navodno ostavio putnike u vozilu dok je on na stanici otišao da kupi pljeskavicu.

- Linija 50, stanica Kanarevo brdo. Vozač na stanici izašao u mesaru dok ga putnii čekali zatvoreni u autobusu. Fokusiran na pljeskavicu nas putnike vozi sa otvorenim vratima. Na samoj stanici zatvara vrata i ne dozvoljava dda putnici izađu na zadnja. Na moje pitanje nakon što sam izašla iz autobusa zašto se ne fokusira na vožnju nasilno zatvara vrata po sistemu ili ću pobeći ili će me priklještiti. Vozač je gospodin koji bi odavno trebalo da uživa u penziji. Kada je dosta maltretiranja i da li neko ko koristi gradski prevoz sme sebi da dozvoli minimum dostojanstva - navodi se u objavi.

Ipak, u komentarima ove objave mnogi su branili vozača i zamolili punike da imaju razumevanja za njih, dok se s druge strane građani žale da se neretko dešava i da izađu iz vozila i svrate do kioska na stanici da kupe nešto.

- Par puta mi se desilo da nas vozač ostavi u troli na Banjici, a on izađe do kisoka da kupi vodu ili sok. Mi to razumemo, ali svakako ne bi trebalo tako nešto da se radi. Ima dosta nervoznih ljudi koji negde žure i kad ostanu u vozilu dešava se da nastane pravi haos zbog toga.

