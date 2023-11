OD DANAS IZMENE NA LINIJAMA GRADSKOG PREVOZA: Zbog radova ovi autobusi menjaju trasu

U naselju Zemun polje doći će do izmena u radu linija javnog prevoza od danas.

Kako je saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz, tokom izvođenja radova na asfaltiranju i uređenju Ulice Dušana Mađarčića Korčagina u naselju Zemun polje, na delu od Ulice Franje Krča do Ulice braće Krnješevac, od 14. do 27. novembra doći će do promena u radu linija javnog prevoza,

Radovi podrazumevaju potpuno zatvaranje predmetne deonice zbog čega će vozila sa linija javnog prevoza 704, 704N, 707 i 709 u oba smera saobraćati trasom linije 708, odnosno u smeru ka Zemun polju ulicama Jurija Rakitina, Tomice Popovića, Bertranda Rasela, Franje Krča do okretnice „Zemun polje”, a u suprotnom smeru od okretnice „Zemun polje” ulicama Franje Krča, Bertranda Rasela, Tomice Popovića, Jurija Rakitina i dalje redovnim trasama.

Vozila JGP-a će na izmenjenom delu trase koristiti sva postojeća stajališta.

