LUSI IZ STOKHOLMA KUPILA NAJJEFTINIJU KARTU I DOŠLA DO SRBIJE! Doživela 2 NAPADA PANIKE: Šokirana objavila sliku iz HRAMA (FOTO)

Kako izgleda kada strankinja iznenada dođe u posetu Beogradu na dva dana, pokazala je ekipa zanimljivog YouTube kanala.

Na internetu postoji mnogo zanimljivih travel formata, a nedano je u jednom glavnu ulogu iznenadne destinacije odigrao i Beograd – jer je do njega karta iz Stokholma bila najjeftinija.

Naime, na YouTube kanalu „What Next?“ koji predvodi Ričard Hamond, poznati engleski novinar, juče je objavljena epizoda u kojoj on svoju novinarku Lusi Braun (Lucy Brown) i ekipu šalje u inostranstvo jeftinim letovima – ali tako da se svi upitaju: „Šta je sledeće?“. Dakle, putovanje na destinaciju iznenađenja.

foto: Youtube/WhatNextVids

Na početku videa pod naslovom „Ričard Hamond me je posalo u inostranstvo a ja nemam pojma kuda“ (Richard Hammond is sending me abroad and I have no idea where | Day 2) Lusi je u Stokholmu, a njena ekipa joj onlajn kupuje najjeftiniju avionsku kartu – do Beograda, a koja košta 33 funte.

Lusi saznaje kuda putuje i nada se da je u Beogradu toplije nego u Švedskoj, gde joj klima nije prijala.

Nakon što se čekirala, ukrcala se i zauzela mesto kraj prozora. Prošla je pasošku kontrolu tek oko 14 sati, ali nije znala gde može da nađe autobus do grada jer nigde ne postoji oznaka za to. Mogla je da uzme jedan od pet-šest taksija koja su joj nudili taksisti, ali ona je imala gotovinu i htela je da putuje autobusom.

Nije mogla da nađe potrebne informacije i poseta Srbiji za Lusi nije počela kako treba.

Na kraju je do grada stigla taksi kombijem, samo što ju je Google navigacija dovela do centra grada koji zapravo i nije centar grada. Naime, izašla je u Beogradu na vodi i onda ju je uhvatila panika. To je bila prva panika.

Uskoro je počela da pada kiša, a Lusi je bila strašno gladna. Našla je restoran nacionalne kuhinje i naručila sarmu – koja joj se svidela, a potom poručila i kobasice. Kaže da joj se sviđa srpska hrana.

Balkanskom ulicom uputila se u centar grada da upozna i istraži Beograd. Kada je stigla u Knez Mihailovu, znala je da je u srcu grada jer je puno prodavnica i ljudi. Kaže da joj se sviđa arhitektura i malo je podseća na Austriju.

foto: Youtube/WhatNextVids

Na Trgu republike, kod Konja, zamolila je prolaznicu da je snimi na najvećem trugu u Beogradu. Potom se uputila na Kalemegdan. Nije mogla da nađe ulaz u Tvrđavu i nije joj bilo jasno otkud košarkaški tereni u staroj tvrđavi.

Negde kod crkve Ružice htela je da se popne „na mišiće“ i stigne do dela koji gleda na reku, pa zamolila prolaznike da je snime kako ljudima preporučuje da istraže grad.

foto: Youtube/WhatNextVids

Uspela je da stigne i do industrijske zone i poseti „Silose“, koji su joj fantastični ali čudni.

Međutim, nije imala keš i nije mogla da dobije taksi do grada. Tada je upala u paniku, drugi put tog dana. Na kraju joj je neki dečko iz hotela poslao taksi, koji je platila gotovo pet funti i nekako je uspela da se domogne grada. Baterija telefona joj se ispraznila i taj deo noći nije mogla da snimi.

Sutradan je otišla do Hrama Svetog Save, ali bilo je jako, jako vruće. Hramom je oduševljena, kaže da joj se on od svega najviše dopao. A onda je otišla do autobuske stanice i uputila se ka aerodromu.

Ričardu je ispričala da je, osim što je ostala zaglavljena u industrijskoj zoni usred noći, sve ostalo bilo okej, Beograd joj je zanimljiv i kul.

(Kurir.rs/Nova)