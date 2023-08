KANADSKOM PARU REKLI DA JE SRBIJA OPASNA A OVAKO SU SE PROVELI: Dali 200€ za noćenje i otkrili kojim trikom su slomili HLADNE SRBE

Stranci često imaju predrasude o Srbiji, pa je tako i jedan par iz kanade čuo da je naša država "opasna". Međutim, Stiv i Ivana su odlučili da posete Srbiju i sve su to snimili.

Inače, kanadski par Stiv i Ivana, putuju po svetu, a u videu koji su objavili na svom Jutjub kanalu, opisali su kako su se proveri tokom mesec dana boravka u Srbiji i kakvi su im utisci.

"Ovde smo u Ovčar banji gde reka ima prelep meandar, skoro kao jin i jang simbol i dobra je pozadina za Ivanu i mene, dok se prisećamo poslednjih mesec dana putovanja po Srbiji. Očigledno da smo imali neke unapred stvorene predstave, predrasude o tome kakva je Srbija, da je opasno. Došli smo ovde da vidimo kako je zaista", rekao je Stiv.

Najpre je govorio o ljubaznosti ljudi i kakve su prijatelje stekli.

"Ljudi koje smo sretali na putu su nam zaista otvorili vrata i imamo neka nezaboravna iskustva. Išli smo na "Drinsku regatu", velika zahvalnost našim prijateljima iz Bajine Bašte, baš smo se brzo sprijateljili sa njima.

Toliko smo se sprijateljili sa njima da su nas pozvali i na venčanje.

Srpski narod, ili možda Slovnski narodi uopšte, imaju reputaciju da su rezervisani, potencijalno hladni. Ne volim reč hladno, mada, daću neke primere. Ako ideš hodnikom zgrade u Srbiji i prođeš pored nekog, verovatno ti se neće ni osmehnuti, ni javiti ali kad jednom slomiš taj orah, videćeš da su Srbi veoma prijateljski nastrojeni, a jedan dobar trik je da popijete rakiju", ispričao je on.

Govorio je i o nezaboravnom provodu koji su doživeli.

"Imali smo neverovtne žurke u Srbiji i većina ljudi je baš ljubazna, par čašica rakije i imaš prijatelja za ceo život u Srbiji", naglasio je Stiv.

Bili su na "Drinskoj regati", prisustvovali takmičenju za najbolju riblju čorbu, a posetili su i Guču.

"Ljudi su pozitivni i zainteresovani za razgovor sa strancima, zanima ih odakle smo, zbog čega smo došli."

Nakon priče o dobbrom provodu, Stiv je govorio i o prirodnim lepotama naše države. Spomenuo je Perućac gde su i prespavali.

"200 evra smo dali za noć, to je dosta iznad našeg budžeta ali smo zaista morali to da probamo jer je tako lepo i iskustvo nam je bilo predobro. Jedna stvar koju smo naučili o Srbiji i čini se da je to potcenjeno, a reč je o prirodnim lepotama, to je da Srbija ima mnogo toga da ponudi posebno na planinama i rekama", naglasio je Stiv.

O hrani

"Još jedna stvar koja nam se sviđa je hrana. Dosta vremena smo proveli u Aziji gde je hrana dosta začinjena, a srpska ja suprotna od toga ali je ukus i dalje neverovatan. Jednostavni recepti, sa začinima koji su samo so i biber, a imaju tako jedinstven ukus. Meso je neverovatno dobrog kvaliteta, da ne spominjem kajmak i ajvar", pričao je on sa oduševljenjem.

Na kraju je govorio i o cenama

"Naši kanadski dolari imaju dobru vrednost i smatrali smo da je Srbija pristupačna s obzirom na to kliko je zemlja zabavna, čista. Smeštaj na reci nas je koštao skoro kao privatna plaža, oko 50 evra, možda 45 po noći i to je nekako uporedivo sa prosečnom cenom na našim putovanjima", objasno je Stiv.

Na kraju videa, priključila mu se i partnerka koja je takođe istakla da su u Srbiji stekli dosta prijatelja.

"Ovde su ljudi vrlo iskreni, gledaju te u oči i kažu istinu. Nisam očekivala ovo, kada smo došli onda smo počeli da istražujemo sve i upoznajemo ljude. Naše iskustvo u Srbiji je neverovatno pozitivno, nosimo lepa sećanja", rekla je ona.

