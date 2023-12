AMERIKANAC DOŠAO U BEOGRAD, PA VEĆ PRVOG DANA IZNEO SUD O SRBIMA: Odmah se požalio - "Zbog ovoga će mi trebati kardiolog" (VIDEO)

Amerikanac Aron Palasios, oduševio je Srbe kada je kao kreator istorijskog sadržaja na ovoj mreži rekao da je zaljubljen u srpsku istoriju. Pričajući o njoj i Srbima kao hrabrim ljudima ali i Srpkinjama kao najlepšim ženama, pre nekoliko meseci obećao je da će posetiti Beograd, što je sada i uradio. A prve impresije su, kaže, baš onakve kakvim se i nadao.

Baveći se istorijom raznih zemalja širom sveta, ovaj momak iz Filadelfije je nakon otkrivanja srpske istorije shvatio da je oduševljen srpskim mentalitetom i hrabrošću - što ga je navelo da spakuje kofere i dođe u Srbiju. A kada je došao, samo nakon 24h boravka u našem glavnom gradu znao je mu je ovo putovanje bilo i više nego potrebno!

Zato je brže bolje morao na TikToku da podeli svoj utisak o Beogradu, Srbima i svemu onome što je za kratko vreme video i doživeo.

"Stigao sam u Beograd i želim sa vama da podelim prve impresije oko ovog grada. Počeću sa ljudima. Prvo što sam primetio jeste da su ljudi ovde baš visoki. Posebno devojke koje hodaju okolo kao neke ponosne kule, i kad to kažem to je veliki kompliment" rekao je on, te šetajući Kalemegdanom objasnio da je takođe zadivljen arhitekturom u Beogradu.

Rakija i ćevapi za dobrodošlicu

A onda je objasnio i šta je to što je prvo probao čim je stigao u Srbiju.

"Moram da napomenem da je juče kada sam stigao ovde bilo baš hladno, pa sam zato sinoć imao i svoje prvo ispijanje rakije. Znači, ta čašica rakije je momentalno ugrejala celo moje telo. Pa se tako nisam zaustavio na jednoj čašici već sam popio pet, ali sam se dobro zagrejao.

Pored rakije, probao sam i ćevape, bili su baš ukusni i odlični, probaću ih danas još", ispričao je on kroz osmeh u svom videu pa priznao da je dolazak za Srbiju bio planiran za početak sledeće godine, ali da nije zažalio što je došao ranije.

Situaciju iz Knez Mihailove pamtiće zauvek

Kao i svaki stranac i Aron je sledećeg dana završio u kafani, gde je priznao da su mu i tamo Srbi pokazali koliko su druželjubivi. A jednu situaciju nakon kafane, u Knez Mihailovoj, kaže nikada neće zaboraviti.

"Sinoć sam prvi put otišao u kafanu. Stvarno sam uživao u muzici i saznanju koliko su svi ljudi tamo srećni. Toliko sam bio oduševljen ljudima, muzikom, pićem...Nakon kafane otišli smo da Knez Mihailove, kada su mom prijatelju i meni prišla dva momka i počeli da pričaju sa nama. Pričali smo sa tim strancima na engleskom, na sred ulice više od 6 i po sati. Ljudi ja sam oduševljen, pitao sam druga 'da li je ovo ovde normalno da eto tek tako pričamo sa strancima'. Ako ćemo iskreno, nakon 6 i po sati razgovora mi više i nismo stranci. Ovo je bio najspontanije iskustvo koje sam ikada doživeo, pamtiću to", priznao je on.

"Trebaće mi kardiolog zbog lepote Srpkinja"

U nekom od svojih narednih videa, priznao je da je njegova očaranost srpskim devojkama sada još veća - nakon što ih je video uživo. Pa je tako, ponovio rečenicu koju je i ranije ispričao, i time naljutio mnoge devojke širom sveta.

"Ako budem imao dovoljno sreće da nakon smrti odem u raj, kladim se da će me u carstvu Božijem dočekati anđeli, a to su srpske devojke", rekao je on.

A onda dodao:

"Tako su elegantne, oblače se po poslednjoj modi i sve to na njima izgleda kao da im dolazi prirodno. Hodaju sa toliko samopouzdanja i verujte mi ako vam Srpkinja dozvoli da joj se približite, srce će vam na sekund stati. Tako da ako znate nekog kardiologa, prosledite mi njegov kontakt za svaki slučaj", našalio se Aron na kraju.

