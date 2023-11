MLADA RUSKINJA OSTALA U ČUDU ČIM JE DOŠLA U SRBIJU! Iskrena do srži, otkrila šta joj SMETA: "Samo JEDNU STVAR nemojte da radite"

Aljona, 30-godišnja devojka iz Rusije koja je pre godinu dana odlučila da napusti svoju zemlju i preseli se u Srbiju, svakodnevno deli dešavanja i zanimljivosti iz svog života u Beogradu. Kao neko ko već osam meseci uči naš jezik, u svojim videima baš na srpskom odgovara na pitanja svojih pratilaca i odaje im razne tajne svog života u Srbiji. A onda je na red došlo i pitanje za koje kaže da baš ne voli da ga čuje.

Aljona (30) koja se na Tiktoku predstavlja kao "Elena strankinja" objasnila je da je završila istoriju, međutim danas se bavi kreiranjem sadržaja za društvene mreže, zbog čega je i pokrenula svoj blog. Kako je svoj život preselila u Srbiju, ne otkrivajući detalje zbog čega je tačno došla, mnoge je zanimalo da joj kažu gde joj je bolje - kod nas ili u Rusiji, a ona im je na svoj način objasnila kako gleda na to pitanje.

"Ljudi ne volim ovo pitanje. Ja ne razumem pitanje da li mogu da uporedim gde je bolje. Na primer zamislimo da sam imala vezu sa nekim momkom, raskinuli smo i sada pokušavam da formiram nov odnos sa nekim drugim. Ali nov odnos stalno upoređujem sa prethodnim? I šta će mi to dati? Da li će mi to pomoći u stvaranju novog odnosa i da li će vratiti stari odnos- ne! Nažalost to će samo ometati moj život i to je to.

"Zaljubljena sam u nju" Rođena sam i odrasla sam u Rusiji, a godinu dana živim u Srbiji i ne želim da uporedim ova iskustva. Ne želim da obezvređujem ni jednu državu. Rusija je moja domovina, volim je svim srcem ali iz ličnih razloga sam se preselila i sada sam svesno izabrala da živim u Srbiji. Ja sam zaljubljena u nju, formiram novu vezu sa njom i poštujem ovu zemlju. Volim svoj život i uživaću u kojoj god se zemlji nađem. Dragi ljudi, molim vas nemojte da me pitate da uporedim ove dve zemlje", rekla je Aljona dok je u videu ubacivala kadrove raznih snimaka iz svog života u Srbiji. Iako nije otkrila gde joj je bolje, može se videti kroz Aljonine snimke da je u Beogradu i više nego srećna, a to je na kraju i ono najbitnije.

Kurir.rs/Blic