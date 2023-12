BEOGRAD VIŠE NEĆE BITI ISTI: Nastupila VELIKA PROMENA u saobraćaju koja će uticati na mnoge

Na Dan oslobođenja Beograda otvorena je železnička stanica Beograd Centar u Prokopu, na koju su građani čekali skoro pet decenija. Beograd je tog dana konačno dobio glavnu železničku stanicu kakvu zaslužuje i zakoračio u novu eru železničkog saobraćaja.

Zgrada glavne železničke stanice prostire se na ukupnoj bruto površini od 6.250 kvadratnih metara i opremljena je u potpunosti za potrebe prijema i otpreme putnika. U prostor je ugrađeno više od 700 tona čelika ili 24 kilometra čeličnih šipki, a slobodno možemo reći da je ovaj veličanstveni objekat jedna od najlepših staničnih zgrada u Evropi i predstavlja veliki uspeh Srbije jer nije samo glavna železnička stanica, već simbol modernizacije srpskih železnica. Stvara jednu kompletnu sliku i sa brzom prugom od Beograda do Novog Sada i kasnije od Novog Sada do Subotice i sa budućom brzom prugom od Beograda do Niša.

Nova železnička stanica ima 100 mesta za parkiranje i zaustavljanje vozila na gornjem nivou kompleksa, 12 pokretnih stepenica i 10 liftova, 13 komercijalnih sadržaja, a u okviru nje biće čekaonice, prodavnice, ugostiteljski objekti, info pult.

U holu nove stanične zgrade nalaze se biletarnice, info pult Turističke organizacije Beograd, ugostiteljski objekti, pekara i prodavnica, a liftovima i pokretnim stepenicama putnici izlaze na perone ispod zgrade. Kroz stanicu sada saobraća oko 300 putničkih vozova dnevno u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju, te se može reći da Prokop postaje novi centar grada, pogotovo ako se uzme u obzir da će imati direktnu vezu sa auto-putem. Naredne godine očekuje se početak gradnje prvog i drugog koloseka, a najavljena je i izgradnja nove prilazne saobraćajnice, kojom bi se sa auto-puta prilazilo glavnom ulazu beogradske železničke stanice.

foto: Zorana Jevtić

Kao deo beogradskog železničkog čvora, Prokop, sa novom staničnom zgradom, postaje definitivno železnički centar glavnog grada, a zanimljivo je reći da je ideja o Prokopu potekla još pre 100 godina. Inače, Železnička stanica Beograd Centar je glavna železnička stanica od 1. jula 2018. godine, kada je postala polazna i dolazna stanica za gotovo sve vozove u unutrašnjem i međunarodnom putničkom saobraćaju u Beogradu, a stanica Beograd Centar je 19. marta 2022. godine postala početna i krajnja za vozove na prvoj srpskoj brzoj pruzi, između Beograda i Novog Sada.

Urbanističkim projektom stanična zgrada Beograd Centar deo je kompleksa u okviru kojeg će biti izgrađeno 12 poslovnih funkcionalno odvojenih objekata i višeetažna garaža. Očekuje se da će radovi biti završeni tokom 2025. godine.

