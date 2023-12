SPREMA SE NOVI PROJEKAT: Šapić: „Mali metro” menja saobraćajnu arhitekturu grada

Predsednik Privremenog organa Aleksandar Šapić izjavio je danas da je Vlada Republike Srbije potpisala ugovor za izgradnju tunela od Bulevara despota Stefana do Ekonomskog fakulteta, koji zajedno sa Novim savskim mostom čini najvažniji saobraćajni projekat i čijim završetkom Beograd više neće biti isti grad.

- To je projekat o kojem sam mnogo govorio poslednjih godinu dana i on kao ideja postoji više od 50 godina. Pre nekoliko meseci sam rekao da projekat Novog savskog mosta ne može da bude do kraja potpun i svrsishodan ukoliko nema tunela. Ovakav projekat, koji smo nazvali „mali metro”, suštinski menja saobraćajnu arhitekturu grada Beograda, gde tunel, koji će ići ispod Ulice Gavrila Principa i izlazi u Bulevar despota Stefana, praktično povezuje dva saobraćajno najdalja dela grada. Pre nekoliko dana potpisan je i ugovor prema kojem je finansijer Vlada Republike Srbije, a investitor Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda - rekao je on.

Šapić je istakao da ubrzano započinje izrada projekta tunela, te da će istovremeno početi neki od građevinskih radova.

- Eksproprijacija je bila najveći problem, ali smo uspeli značajno da smanjimo broj objekata koji bi trebalo da prođu kroz tu proceduru. Suštinski, Ulicu Gavrila Principa nećemo da pomeramo, ići će se ispod nje, tunel će biti dužine oko dva kilometra i izlaziće u Bulevar despota Stefana. Tako menjamo saobraćajnu arhitekturu grada - poručio je Aleksandar Šapić.

On je podsetio da je pre nekoliko dana, obilazeći građane na Slanačkom putu, rekao da će tim pravcem do centra Novog Beograda moći da stignu za nešto više od deset minuta.

- Proširili smo Višnjičku ulicu, koja se uliva u Bulevar despota Stefana koji će se spuštati u tunel, imaćemo i novi savski most, tako da nakon ovog projekta Beograd saobraćajno neće više biti isti. Prema procenama, procenat zagađenja će se smanjiti za 14 odsto, gužve za 12 odsto, a pritom će biti spojena dva najudaljenija dela grada – Novi Beograd, Zemun i Surčin sa Zvezdarom, Palilulom i Pančevačkim mostom. Veoma sam zadovoljan što smo ovaj projekat uspeli da „izguramo” i da se on tretira poput projekta Novog savskog mosta. Nazvali smo ga „mali metro” jer podrazumeva potez od Bulevara despota Stefana do velike saobraćajnice koja će se raditi na uglu Vladimira Popovića i Bulevara Nikole Tesle. „Mali metro” znači da će se na tom potezu stizati i pre nego pravim metroom, jer metro ima stanice a ovde nema zaustavljanja. Kada se popnete na most, ići ćete pravo do Despota Stefana, za šta će biti potrebno nekoliko minuta. Očekujemo da prvi radovi krenu već sledeće godine. Projekat tunela izuzetno je kompleksan, iziskuje vreme i ne možemo da kažemo da će biti gotov za godinu, čak ni za dve godine. Međutim, realno je da oba projekta budu završena za tri i po do četiri godine – kazao je Šapić.

Mislim, dodao je Šapić, da ljudi još uvek nisu ni svesni kakvu će to promenu da donese.

- Uspeli smo da nametnemo projekat mosta na nacionalni nivo i to više niko ne može da zaustavi, bez obzira na to ko bude vodio i grad i državu. Siguran sam da od toga niko neće odustati - zaključio je Šapić.

