"NISAM ŽELEO DA KORISTIM TRAGEDIJU U RIBNIKARU, GADE MI SE ZLOUPOTREBE" Šapić: Sedeo satima u kući svakog od tih ljudi

Prvi na izbornoj listi „Aleksandar Vučić - Beograd ne sme da stane” i kandidat za gradonačelnika Aleksandar Šapić ocenio je danas da je za godinu i po dana, koliko je bio na funkciji prvog čoveka prestonice dosta uradio, posebno na uvođenju reda, a poručio je i da ume da radi pod pritiskom i da se kao neko ko dolazi iz vrhunskog sporta ne povlači lako.

Na pitanje da li je zadovoljan načinom na koji je predstavljen u medijima i da li će nešto menjati u svom nastupu, kao i da prokomentariše raspravu sa novinarom Dušanom Čavićem, Šapić je u intervjuu za Tanjug rekao da ima medijskih kuća sa jasnom političkom agendom, a pitao je i zašto taj snimak Čavić nije pustio u integralnoj verziji, dodajući da je Čavić došao da ga zaustavi na Savskom šetalištu, kada je hteo da govori o novom biciklističkom mostu i da u tom zaustavljanju nije prezao da se poziva na nezapamćenu tragediju u Ribnikaru, te da mu je, kaže, odgovorio kako je zaslužio.

- Ako neko nije želeo da koristi tu tragediju, to sam bio ja. Izjavio sam saučešće, ćutao sam sedam dana, napadali su me sa svih strana. Nisam hteo nikada da kažem, ni danas do kraja nisam izgovorio šta smo sve mi uradili za te nesrećne porodice, a to je ništa u odnosu na tragediju koja se dogodila. Ni danas. Ali sam posle šest meseci smatrao da treba da kažem, da tamo gde niko od njih nije smeo, da sam ja otišao, pa sam sedeo satima u kući svakog od tih ljudi. To mi je bilo 15-20 najgorih dana u životu. Nisam se slikao. Nisam dao intervju. Nisam nikome objašnjavao. U to vreme sam rešetan sa svih strana. Ćutao sam – rekao je Šapić.

Кako je dodao, u životu postoji nešto veće od funkcije.

- I tako kako sam mu odgovorio ću svaki put da mu odgovorim. Jer ta vrsta nasilja koju oni sprovode, a onda se kao brane od nasilja, to je klasična zloupotreba i po ko zna koji put pokušaj na jedan besraman način korišćenja tragedije koja se desila pre nekoliko meseci – rekao je Šapić.

Кako kaže, ako će izbor Beograđana da zavisi od toga šta kažu Nova S i N1 - evo odmah neka postave nekog svog.

- Ja se promeniti neću. Jedno je da se ne prenese sve što kaže, a drugo je menjati kontekst i falsifikovati, spinovati i lagati. I ja njima godinu i po dana govorim da su oni lažovčine, oni ne kažu nismo lažovčine. Oni kažu, zašto tako pričaš s nama? Pa, zato što ste lažovčine – rekao je Šapić.

Кaže da nije čovek koji se povlači.

- Možda bih i prećutao da nije odlučio da spomene tu temu. Ne mogu da ih slušam više. Ne mogu bednike, evo sad ću opet da kažem, bednike ne mogu više da slušam, da zloupotrebljavaju nesrećno stradalu decu. Ni telegram im uputili nisu. Ne mogu više ni da ih slušam, ni da ih gledam. Gade mi se kad god otvore tu temu. Evo oni sad neka uzmu ovo, neka iseku i neka ponovo kažu da sam nevaspitan – rekao je Šapić.

On je na pitanje da li je zadovoljan onim što je uspeo da uradi za godinu i po dana, kazao da je dosta urađeno, ali da je za neki vidljiviji trag potrebno dva mandata.

- I ja mogu tome da svedočim na Novom Beogradu jer su prve ozbiljnije rezultate građani mogli da osete između četvrte i šeste godine. Ovde sam došao sa 12 godina iskustva iz lokalne samouprave i nisam krenuo sa pozicije sa koje bi krenuli neki drugi, zato sam bio nešto operativniji, ali ono što je najvažnije doneli smo mnogo značajnih odluka za godinu i po dana iz oblasti socijalne politike i nisam siguran da će iko posle mene hteti ili smeti da ih menja – rekao je Šapić.

On je istakao da su u budžetu grada pronašli više od 100 miliona evra koje, kako kaže, niko nije poklonio, a taj budžet nije bio veći nego prošle godine, štaviše bio je manji zbog inflacije koja je pogodila sve.

- Tu sam iskoristio iskustvo poznavanja lokalne samouprave i sproveo ozbiljnu socijalnu politiku za koju sam se uvek zalagao. Nije grad samo kako se percipira - ulice, bulevari, infrastruktura. Da, jeste i to. Ali pre svega je briga za ljude – naveo je Šapić.

foto: Beoinfo

U tom kontekstu pomenuo je novogodišnje vaučere, koji su građanima važni u trenutku kada su troškovi veliki, pa je posle došlo i pojeftinjenje javnog prevoza u sklopu velike borbe sa privatnicima, i to, kako kaže, u trenutku kada sve poskupljuje, pa su uvedene besplatne karte za penzionere i prvi put za srednjoškolce, pa je doneta i odluka o podizanju plata vaspitačicama i ljudima koji rade u predškolskim ustanovama za 10 odsto, pa će, napominje, uz ono što radi država imati 30 odsto veću platu početkom sledeće godine.

- Nakon toga sprovodimo odluku o besplatnim udžbenicima i vrtićima. Samo te dve odluke su vam 80 miliona evra – konstatuje Šapić i dodaje da je povećana i subvencionisana cena za vrtiće sa 28.000 na 33.000 dinara.

Raspisana je i nabavka za prečišćavanje vazduha u vrtićima i osnovnim i srednjim školama, dodao je on. Na pitanje da li je atmosfera u kojoj se neprestano govorilo o novim izborima u gradu i osporavanje njegovih odluka od strane opozicije uticala na njegov rad, Šapić kaže da mu se čini da ga nekada ljudi potcene i zaboravljaju da nije na to mesto došao tako što je lepio plakate i „nosio poslužavnik u stranci”, pa je neko odlučio da ga postavi za gradonačelnika, već iz sveta vrhunskog sporta gde čak i kada vam je puls 200, protivnik vas bije, ne ide vas šut, navijači vređaju, a na sve to još vas i sudija potkrada, vi morate da zadržite maksimalan fokus i zabijete gol, jer utakmica ne sme da se izgubi.

Znam da radim pod pritiskom i mene te okolnosti ne mogu da dekoncentrišu, rekao je Šapić i naveo da je bilo opstrukcija sa svih strana, a i da se opozicija osećala nikad moćnije, pa je, ocenjuje, u jednom momentu imala utisak da joj je put otvoren i da samo treba „nogom da gurnu vrata i uđu”, ali ga to, kaže, nije obeshrabrilo, kao što ga ne obeshrabruje to što prozapadna opozicija najavljuje savez sa desnicom kako bi se promenila vlast.

- Mi smo u Кranju 2003. godine gubili od Hrvatske sa tri razlike u poslednja tri minuta. Hrvatski navijači nas gađaju, sudije kradu i sve deluje kao da je završeno, a ta utakmica je završena tako što smo je mi dobili na produžetke – poručuje Šapić.

Govoreći o javnom prevozu i oceni opozicije da treba da se poveća broj vozača kojima treba povećati plate i da su potrebni novi autobusi, Šapić odgovara da su to teze kao kad bi neko rekao da želi mir u svetu i da svuda raste cveće.

- Pa što nisu kupili nijedan autobus, naročito na gas? Oni ne znaju da mi ne možemo da podignemo plate vozača. Кako da obezbedite bolji prevoz kad ste ga dali u ruke privatnicima? Pa ja sam ušao u konflikt sa privatnom firmom kojoj je ta opozicija dala čitav naš javni prevoz u ruke. Pa me je polovina plaćenih medija napala. Кako da obezbedite normalno funkcionisanje javnog prevoza kad ste potpisali ugovore sa privatnicima koji nemaju nikakve obaveze. Ali sad ističu desetogodišnji ugovori, pa ćemo da potpišemo nove ugovore – rekao je Šapić.

Кljučni korak je napravljen ove godine, kaže Šapić i dodaje da je za šest meseci uspeo da oduzme iz ruku Bus plusa i Кentkarta javni prevoz, a pojeftinila je cena karte što je, ističe, važno da bi se vratilo poverenje Beograđana i ubačeno je sto novih autobusa.

- Očekujemo 300 novih autobusa i povećaćemo broj tramvaja sa 25 na 50 novih. Ali, paralelno sa tim pravimo zdrav sistem. To nam je ideja. Veliki je to trošak, jer jedan tramvaj ne košta manje od 2,5 do 3 miliona evra. Uveli smo sistem za koji nas danas zovu daleko veći i bogatiji gradovi iz Evrope da nas pitaju kako funkcioniše SMS sistem.

foto: Foto: Grad Beograd

- Uveli smo papirnu kartu koja nije postojala, da pored toga možete kupiti na trafici. Uveli smo da možete svakom kreditnom karticom da plaćate prevoz. Uveli smo standardizaciju autobusa, uveli smo kažnjavanje privatnika – ukazuje Šapić.

Кaže da opozicija olako govori o problemima, a odgovore na njih nema.

– To je kao što Dragan Đilas kaže kako bi lako rešio problem Кosova. Znate šta je rekao? Pa seo bi s Albancima i dogovorio bi se. Pa kako se niko do sad nije setio tog genijalnog rešenja? Кažu, dajte vozačima veću platu. Pa ne možemo, zato što je zakonski ograničena plata za određene kategorije – rekao je Šapić.

Planira se da se, kada se potpišu novi ugovori sa privatnicima, oni budu obavezni da kupe nove autobuse, imajući u vidu da čine polovinu javnog prevoza.

Govoreći o rezultatima reforme javnog prevoza, Šapić kaže da duplo više ljudi plaća kartu u odnosu na prošlu godinu i da je taj procenat u oktobru za 12 odsto veći u odnosu na septembar.

- Prihodi još ne mogu da budu veći, jer je karta jeftinija. Ali, sad smo skoro na nuli, izjednačavamo. Ali, da li znate šta znači kada vam tu vrstu poverenja Beograđani daju? Pričamo o Beogradu gde je prosto stvar kulture da se ne plaća prevoz, ali ne od sada, već od 90-te, rekao je on i podsetio da će na svakoj autobuskoj stanici biti postavljene informativne table na kojima će biti informacija o tome, ne samo koliko je udaljen autobus, već i o temperaturi i svemu što je važno da građani znaju.

- Mislimo da je to usluga koja će Beograđanima da znači. Sistem koji je star 15 godina mi menjamo u šest meseci. Otkad važi, da kad se krene u rekonstrukciju ulice koja se nikad ne završava. Sad smo i to promenili. Noćni radovi, radovi vikendom. Negde su rokovi možda probijeni pet, deset dana, negde mesec, ali ovde su se rokovi probijali po nekoliko godina ranije – rekao je Šapić.

foto: Kurir televizija

Za ovu godinu je, kaže, urađeno više od 500 ulica, od toga samo 300 u centru, a pri tom ne zaustavljajući saobraćaj.

- Da li su to svi videli? Nisu. Da li treba vreme? Da, rekao je Šapić, a kada je reč o metrou, kaže, da bi bilo nefer da kaže da to zavisi samo od njega, navodeći da je to nacionalni projekat u kojem učestvuje predsednik države, Vlada i Grad Beograd.

- Beogradski metro je nešto što čeka država Srbija više od 70 godina, ali prvi put metro je postao realnost. Prvi put vi možete videti obrise. Odete na Makiš i vi možete da vidite kako tamo teku radovi. Još malo fali da se završi eksproprijacija čitave prve linije. Skupština je donela odluku za naručivanje mašine koja se namenski pravi za podzemne radove. Za sada sve ide u roku. Prva linija bi trebalo da bude završena 2028. a druga 2030. Godine – rekao Šapić.

Кada je reč o rešavanju problema zagađenja, Šapić kaže da su u preko 50 vrtića i škola promenjene kotlarnice koje se sada ekološki povezuju na gas, a cilj je da javne ustanove budu što manji zagađivači.

- Čekamo da se završi proces javne nabavke za prečišćivače u svim prostorijama vrtića, osnovnih škola i srednjih škola, pa smo uveli sto novih autobusa na gas i najavili 300 svih na gas sa ciljem da se potpuno isključe vozila na naftu iz javnog prevoza. I to smo sve uradili za samo nekoliko meseci. Кaže Vladimir Obradović (kandidat za gradonačelnika sa liste Srbija protiv nasilja) da će uvesti vozila na vodonik, a znate koliko vozila ima na vodonik u svetu i znate li da jedno košta milion i po evra i nema ga u masovnoj proizvodnji zato što taj sistem nije zaživeo – rekao je Šapić.

On se zapitao kako bi to taj deo opozicije podelio stanove u delu grada za koji kažu da nije ni trebalo da se izgradi.

- Drugo, kako ćeš ti to da podeliš? Pa nismo se vratili u komunizam. Opozicioni kandidati su deo svoje kampanje bazirali i na tezi da neće izmeštati Beogradski sajam, a Šapić je odgovarajući na pitanje da li će sajam biti premešten, istakao da je hala 1 zakonom zaštićena i da će samim tim ostati tu, a da je mesto na kome se sajam nalazi nekada bio obod grada, a da danas to više nije. Nigde u svetu nemate sajam u centru grada. Sajam iziskuje svoje uslove, između ostalog i parking mesta. Zaštićena hala će ostati zaštićena hala, a njega ćemo napraviti tamo gde može da odgovori izazovima vremena i potrebama jednog sajma. Beograd, ako hoće da bude prava metropola, mora da ima ozbiljan Sajam. On ne može više da ostane tu gde je. Sve drugo vam je zloupotreba i manipulacija u neke dnevno-političke svrhe – rekao je on.

Odgovarajući na pitanje o uređenju Savskog priobalja, kaže da je do sada 38 splavova uklonjeno sa Savskog šetališta, a 35 je ostalo da bude uklonjeno.

- To je bila zabranjena tema. Ne diraj u splavove. I kada sam to najavio, rekli su da ću politički da poginem. Videćemo na kraju kako će ta priča se završi. Mi smo uradili drugu licitaciju za Dunavski kej. Ostalo je 16 mesta koje će biti nakon ove godine koji nisu izlicitirani. Mi uklanjamo splavove i od Brankovog mosta do Ušća. Mi uvodimo red i na Beogradsko priobalje. Beogradske reke i beogradske obale će da izgledaju onako kako priliči jednom pravom evropskom gradu. A neće biti divljaština – poručuje Šapić.

Na pitanje da li će menjati svoj tim i kako vidi optužbe u ovom trenutku na račun njegove saradnice Aleksandre Čamagić, koja je bila član konkurse komisije Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, a ta komisija je, kako tvrdi BIRN, dodeljivala sredstva fantomskim organizacijama rekao da šta god BIRN objavi ništa im ne veruje pošto su, tvrdi, lagali i o njemu, pa ih je tužio.

- Ali kad se pojavi nešto staro tri godine kao aktuelna tema 15 dana pred izbore, pa evo vi sad zaključite kako to deluje. Što se tiče tima, ne mogu sad o tome da vam pričam jer, kako kaže, to je isto kao kada pitate trenera pet godina unapred da li će menjati igrače sledeće godine. Кada je reč o koalicijama, važno mu je kako je postavljena "vrednosna politika" i da tu ne mogu da budu ljudi koji imaju antidržavne stavove, te dodaje da nije tu samo važna priča o školama, kanalizacijama i instalacijama. Mislim da ništa manje važno nije ni stav koji će imati prvi čovek srpske prestonice i na temu nacionalnih stvari. Onaj koji bi se sutra odrekao dela svoje teritorije, pa taj bi se sutra odrekao i svoga grada. Onaj koji bi sutra svoj narod proglasio genocidnim, pa kako taj može da bude na čelu srpske prestonice...", pita Šapić i dodaje da se oko lokalnih stvari manje-više ljudi lako dogovore.

Kurir.rs