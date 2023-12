BEOGRAĐANIN IMA PROBLEM SA ŽENOM I HOĆE DA UGRADI KAMERE Uselio se kod nje pa je stigla ova vest: "Mladi čoveče, da ti tetka kaže"

Komplikovani odnos između jednog muškarca iz Beograda i njegove žene, roditelje dvoje dece, ujedinio je Srbe u jednom - da nekada, koliko god se trudili, i šta god pokušavali, neke ljude i odnose ne možemo promeniti.

Neimenovani Beograđanin potražio je pomoć na Reditu kada je u svojoj objavio predstavio ljudima u kakvom se odnosu nalazi sa svojom nevenčanom suprugom. Zbog njenih, navodno, histeričnih ispada koji traju godinama i njegovog svakodnevnog trpljenja svega toga, priznaje da bi pre nego što ode od nje, probao da spasi odnos - postavljajući kamere u stanu, kako bi joj "otvorio oči" da je njeno ponašanje neprimereno.

"Pre nekih pet godina, zamolila me je da dođem da živim kod nje da pazim na njenu majku koja ima karcinom pluća zadnjeg stadijuma, a postalo joj je teško da se nosi sa celom situacijom. Imao sam uslove da mogu da radim od kuće, te time bio pogodan za tako nešto. Učinio bih to i za komšiju, a kamoli za nju. Tu sam tolerisao razne stvari i ispade ponašanja ali računao sam da joj treba vremena da se oporavi" priznaje on.

A onda je, nakon što joj je majka preminula, razmatrao da je ostavi, jer kako kaže, jednostavno je dolazio je do zaključka da su potrošili sve bodove u vezi. Ipak, osećao je da joj je još uvek potrebna pomoć, pa to tada nije uradio.

Međutim, jedne noći kada je planirao da raskine, predusrela ga je vest da je u ona drugom stanju.

"Bio sam zahvalan na tome i najzad sam uvideo svoju svrhu za koga želim da se borim", piše Beograđanin.

"Bio sam tata i mama i bebi i njoj"

Odlučili su se da žive u njenom stanu, te su uložili sve što su imali da taj stan naprave da bude najidealniji za gajenje dece. Međutim, tada kreću pravi problemi.

"Prvo dete, slatke muke, uzeo sam odmor u vreme kad treba da se porodi da joj budem pri ruci u prvim danima. Bio sam tata i mama i baba i deda i tetka i strina i bebi i njoj. Doslovno sam ušao u šemu iz ljubavi prema detetu da radim sve bez nje, samo jedino što nisam imao mleko da ponudim detetu, a to je njoj nekad teško padalo, pogotovo noću. U neku ruku bi se reklo da je imala blaži oblik postporođajne depresije. Ona to sama spomene kad njoj to odgovara, dok u nekim situacijama jednostavno se pravi luda da je to ikada spomenula" piše on.

"Ima histerične ispade i preti policijom"

Ono što ga najviše uznemirava u njegovom odnosu sa ženom, priznaje, jesu njeni histerični ispadi i pretnje policijom zbog banalnih stvari, iako se, kako on smatra trudi da sve drži pod kontrolom.

"Svaka njena reakcija je lupanje, psovanje, lupanje telefona koji sam ja platio jer joj je dete krivo sto je polomila prethodni. odmah krene sa: 'Videćeš ti, j****, mamu, familiju'", objašnjava on.

Iako otkriva da je u međuvremenu stiglo i drugo dete, shvatio je da nije siguran koliko će još moći da ostane u takvom odnosu. Kako kaže, ne želi joj zlo, ali ipak od svega najviše želi da deca budu zaštićena.

"'Život je k***a'" momenat, nisam želeo da ona dođe u bilo kakvu lošu situaciju, a zapravo sam sebe smestio tu a najbolnije od svega što sam i decu smestio u sve ovo, jer nemamo kud. Divno se osećam zbog njih i zbog toga tražim način kako da kanališem njeno ponašanje u određenim situacijama u nadi da će da prihvati moj primer pre svega, da joj pokažem na delu da je moguće drugačije", piše muškarac te objašnjava da ona na takve njegove korake gleda kao poraz.

"Možda će kamere u stanu pomoći?"

Zbog toga, i zbog njenog odbijanja da ode kod psihologa, govori da razmišlja o postavljanju kamera u stan i audio rekorder da oboje mogu sebe da vide iz treće perspektive.

"Planiram da ugradim kamere, da oboje vidimo gde grešimo, ili barem da kamerom probam da izmenim njeno ponašanje u kući, jer bi možda, ako bi bila svesna da se snima, bila malo normalnija u ponašanju" priznaje on.

Ipak, kako je naveo, ako i to ne uspe, smisliće poslednji plan u kom će se rastaviti i u kom će obezbediti osnovne uslove za decu u svom starom stanu, za slučaj da se ispostavi da ona nije pogodna da bude staratelj deci iz bilo kog razloga.

"Svi moji planovi su sporo ostvarivi, a sve teže postaje izdržavati konstantni stres. Nismo se venčali iz razloga što ću ja potencijalno da nasledim imanje od oca. Time bi ona izgubila pravo na stanovanje a nisam hteo da dozvolim da bude jedna od onih koja ako poželi da se rastanemo nema gde da ode", zaključio je neimenovani Beograđanin.

"U tvom životu tebe nema, pronađi sebe"

Njegova objava podelila je ljude u komentarima. Neki su stali na njegovu a neki ipak, na stranu njegove supruge.

"Pronađi sebe, posvetio si život njoj, a u tom životu tebe nema. Srećno", "Ovo meni uopšte ne izgleda kao zdrav odnos. Patiš ti, a očigledno i ona ima neke svoje probleme, ne zvuči mi ovo kao da umete da o svojim problema lepo razgovarate i rešite ih na miru.. Bes, agresija, nervoza, svađe i takvo ponašanje škodi vama svima a najviše deci… Mislim da bi je tim kamerama i snimanjem samo još više razbesneo, nećeš joj dokazati time ništa jer izgleda da do sada svakako to nisi ni mogao" pisali su mu oni.

A onda se javila i jedna žena, te iz svoje perspektive objasnila.

"Mladi čoveče, Pre nego što poslušaš savet dečaka koji nemaju ni ženu ni devojku, ni decu, ni kučeta ni mačeta, i pošalješ ženu u mentalnu instituciju, da ti tetka nešto kaže: Deca se teško čuvaju i to zahteva velika odricanja. Do dve godine svakog deteta majka koja nema nikog da joj pomogne uglavnom ne spava ili je u situaciji da bira da li će da spava ili da jede pre nego što se dete probudi. Ako misliš da je lako biti na porodiljskom odsustvu i sam čuvati dvoje dece zašto se ne zamenite?", pitala je ona.

(Kurir.rs/Blic)