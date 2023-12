"5 KAFA, MOLIM VAS, DVE ZA NAS I 3 USLOVNE" Priča koja je opet privukla pažnju: Kada uđete u kafić, prvi pitajte ovo! Širimo dalje

Društvenim mrežama ponovo se raširila priča, koja je bila aktuelna pre nekoliko godina, a reč je o jednom veoma lepom gestu.

Kako je podsetio jedan korisnik mreže "X", reč je o "uslovnoj kafi". O čemu se zapravo radi?

"Ulazim u mali kafić sa prijateljem i naručujem. Dok se približavamo našem stolu, ulazi dvoje ljudi i naručuje: "5 kafa, molim vas. Dve za nas i 3 uslovne". Plate račun, uzmu 2 kafe i odu. Pitam mog prijatelja: "Što su to "uslovne kafe"? Sledeća narudžbina je bila 7 kafa, 3 pravnika i 4 uslovne". Dok se ja još uvek pitam što je to "uslovna" kafa, uživam u sunčanom vremenu i lepom pogledu na trg, u kafić ulazi čovek odeven u zapuštenu odeću - izgleda kao prosjak, i ljubazno pita: "Da li imate uslovnu kafu?“ Jednostavno je - ljudi plaćaju unapred kafu za nekoga ko ne može priuštiti sebi topao napitak. Tradicija sa uslovnom kafom počela u Napulju, ali se proširila širom sveta. Na nekim mestima na ovakav način možete naručiti ne samo kafu, već i sendvič ili cijeli obrok. Širimo dalje", objavio je on.

Svi su se složili da je ovo lep gest koji je i tradicija u Napulju. Bilo je i onih koji smatraju da bi se ovako nešto u Srbiji zloupotrebilo.

"To je dobra stvar ali tamo gde je osoblje posteno. Samo na takvim mestima može da funkcioniše. Mnogi bi od konobara pola tih uslovnih kafa naplatilo i stavilo u džep.

"Prvi put čujem za "uslovne kafe". Mnogo lep gest", "Zvuči prelepo. Jedina mana što bi magarci zloupotrebljavali. Kada bi konobar tačno znao ko zaslužuje uslovnu, ako ne, to ti tilo ekstra", "Ovo sam čitala pre koju godinu. Na žalost ne znam da li je i kod zaživela ova divna ideja", neki su od komentara ispod ove objave.

(Kurir.rs/I.R.)