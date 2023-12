BEOGRAD DOBIO NOVO HIT MESTO: Svi građani bi trebalo da ga posete, posebno DECA

Svež vazduh, fizička aktivnost i socijalizacija deteta sa drugom decom i svetom oko sebe, samo su neki od faktora zašto su igrališta i parkovi važan aspekt, koga svi roditelji moraju biti svesni.

Priroda u gradovima i prostor za rekreaciju, srećom, sve češće jesu predmet interesovanja zvaničnih institucija, pa je tako jedan od prioriteta gradske vlasti u Beogradu upravo uređenje parkova. Veliki broj zelenih površina, parkova i igrališta u Beogradu, uređen je ili rekonstruisan u poslednjih par godina, a na listi se našao i čuveni park „Tri ključa”, koji se prostire na 7.500 metara kvadratnih.

Rekonstruisani park, između ulica Kneza Miloša, Sarajevske, Savske i mosta Gazela, tako od prošle godine ima različite sadržaje i uređen je po najvišim svetskim standardima. Od teretane na otvorenom, košarkaškog terena, prostora za kućne ljubimce, dela za relaksaciju i odmor, pa do igrališta za decu, sve je rađeno na svetskom nivou.

00:34 Rekonstruisan park „Tri ključa” na Savskom vencu

Novi rekonstruisani park, sa novim poslovnim zgradama u njegovom okruženju govori jasno kako se Beograd razvija i u kom pravcu će taj razvoj teći u budućnosti. Preko puta se gradi „Beograd na vodi”, gde se na samo 500 metara nalazi još jedan moderan park.

Svi sadržaji iz programa JKP „Zelenilo Beograd” implementirani su u rekosntrukciju parka „Tri ključa”, počevši od fitnes do pet zone, zone za miran odmor – bake, deke i šahiste, pa do zone za igranje dece, od pet pa do 12 godina.

