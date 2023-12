PAŽNJA, IZMENE SAOBRAĆAJA U BEOGRADU U NOVOGODIŠNJOJ NOĆI: U ovim ulicama saobraćaj se potpuno obustavlja i ukidaju parking mesta

BEOGRAD - Zbog organizovanog dočeka 2024. godine, doći će do određenih izmena u saobraćaju na desnoj obali Save od 30. decembra i do 1. januara: Od 17 časova 31. decembra, pa do 3 časa iza ponoći 1. januara, na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja sa ukidanjem svih parking mesta u Hercegovačkoj ulici (od Železničke do Briselske ulice) i Ulici Kraljice Drage Obrenović (od Bulevara Vudroa Vilsona do Sava Promenade).

Od 20 časova 31. decembra, pa do 1 čas iza ponoći 1. januara, na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja u Ulici Zemunski put (od Sajmišta do Bulevara Vudroa Vilsona) Pešačka staza na Starom savskom mostu (Zemunski put) biće u potpunosti zauzeta, u celoj dužini, od 30. decembra od 8 časova, pa sve do 8 časova ujutru 1. januara.

Sa prvim otkucajima 2024. godine, sa čak 20 spratova Kule Beograd biće ispaljivan višeminutni vatromet, a ova pirotehnička senzacija biće priređena i duž čitave novobeogradske obale reke.

Baš kako je i počela, upravo tako će se i završiti 2023. godina – multimedijalnim spektaklom na Sava Promenadi. Neposredno pred ponoć u noći između 31. decembra i 1. januara, na Kuli Beograd, najvišoj zgradi u Srbiji i regionu, biće emitovana specijalna novogodišnja projekcija praćena igrom moćnih lasera, da bi odmah nakon sada već tradicionalnog odbrojavanja poslednjih 10 sekundi stare godine usledio nezaboravni vatromet na nebu iznad Save.

Sa prvim otkucajima 2024. godine, sa čak 20 spratova Kule Beograd biće ispaljivan višeminutni vatromet, a ova pirotehnička senzacija biće priređena i duž čitave novobeogradske obale reke, dok će bajkovite novogodišnje scene ukrasiti i fenomenalni vatropadi sa Gazele i Starog savskog mosta. Ovaj impresivni vizuelni šou na savršen način će upotpuniti muzika specijalno komponovana za ovu priliku, kroz koju će se preplitati nacionalni muzički motivi.

Za ovogodišnji vatromet zadužena je renomirana francuska kompanija Groupe F, koja je svojom pirotehnikom učestvovala u mnogobrojnim proslavama dočeka Nove godine na Burdž Kalifi u Dubaiju, na zvaničnim ceremonijama otvaranja i zatvaranja Svetskog prvenstva u fudbalu u Kataru 2022. godine, kao i na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru 2016. Lokalnu podršku pružaju im vrhunski profesionalci iz domaće firme Pyro-Team, koja iza sebe ima više od 3.000 ispaljenih vatrometa.

Muzički program na platou pored Starog savskog mosta otvoriće u 20.30 Sara Jo, jedna od najpopularnijih domaćih pop zvezda, da bi odmah potom na binu izašle i Frajle, višestruko nagrađivani ženski sastav iz Novog Sada. Za podizanje atmosfere do usijanja i vrhunca novogodišnje euforije zaduženi su čuveni muzički virtuoz Dejan Petrović i njegov Big Band, koji će svojim planetarno poznatim trubačkim bravurama razgaliti publiku i u razigranom ritmu je uvesti u Novu godinu. Ulaz je besplatan.

Kurir.rs/Mondo