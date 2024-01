VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA POTROŠAČE NA VRAČARU I ZVEZDARI: U OVIM ulicama danas neće biti vode

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Vračar, danas od 08.30 do 18.00 sati, bez vode će ostati potrošači u Lamartinovoj ulici (od Braničevske do Ulice Petra Kočića).

Iz istog razloga na opštini Zvezdara, od 08.00 do 18.00 sati, bez vode će ostati potrošači u Koste Trifkovića od Budmanijeve do kraja ulice i Majke Angeline od Koste Trifkovića do Ilindenske ulice.

"Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe", navode iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije.