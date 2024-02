DETALJNO RADNO VREME ZA PRAZNIKE Nešto će biti skuplje a ovo je POTPUNO BESPLATNO: Evo kako će raditi tržni centri, marketi, pošte

Sretenje, odnosno Dan državnosti Srbije, državni praznik, praznuje se 15. i 16. februara. Neradni dani "padaju" u četvrtak i petak, što posebno raduje đake, s obzirom na to da će imati mini raspust koji će trajati do ponedeljka, ali i sve one koji tih dana ne rade, pa će zajedno sa subotom i nedeljom imati lep produženi vikend.

Kakvo će biti radno vreme tržnih centara, prodavnica i svega ostalog kad su neradni dani

Ono što je sigurno, to je da ova dva dana državnog praznika neće raditi škole ni vrtići, te se na vreme organizujte oko čuvanja mališana.

Katanac na svoja vrata za Sretenje stavljaju 15. i 16. februara i državne službe, razni šalteri, pošte, banke, čiji zaposleni neće raditi tih dana, u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji.

Radno vreme tržnih centara

Svi tržni centri u prestonici radiće uobičajeno 15. i 16. februara, od 10 do 22 sata.

Pretpostavlja se da će baš tih dana državnog praznika biti i veće posete jer će ljudi imati više slobodnog vremena. Potpuno uobičajeno radno vreme imaće i bioskopi u tržnim centrima.

Radno vreme supermarketa

Prema navodima iz Sekretarijata za privredu, privredni subjekti koji obavljaju zanatsku i trgovinsku delatnost na teritoriji grada Beograda moraju da rade tokom ova dva praznična dana. Pravila su ovakva:

- 14. februara – dežurni prodajni objekti nespecijalizovanih trgovinskih formata, pretežno prehrambenog asortimana (hipermarketi, supermarketi, mini-marketi i slično) moraju da rade najmanje od 9 do 18 časova;

- 15. februara (Sretenje, četvrtak) - dežurni prodajni objekti mogu da budu zatvoreni;

- 16. februara - dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje od 9 do 12 časova.

Radno vreme apoteka u Beogradu

Državne apoteke, one u sistemu "Apoteka Beograd", ne rade tokom zvaničnih neradnih dana. Međutim, da rade non-stop moraju dežurne apoteke, a u Beogradu to su one u Nemanjinoj 2, Kralja Milana 9, Glavnoj 24 (Zemun), Maršala Tolbuhina 30 i Dr Đorđa Kovačevića 27. Ukoliko dođe do nekih izmena o radu državnih apoteka, to će biti objavljeno na ovom linku Apoteka Beograd, pa je najbolje da proverite pre nego što se ka nekoj od njih uputite.

Što se tiče privatnih apoteka, većina neće raditi u ponedeljak i utorak, osim dežurnih privatnih apoteka koje inače rade non-stop.

Dežurne apoteke u Beogradu

Dežurne apoteke koje inače rade od 00 do 24 časa, otvorene su i tokom praznika:

Sveti Sava, Nemanjina 2 (6643-170)

„Prvi maj“, Kralja Milana 9 (3241-349)

„Bogdan Vujošević“, Bulevar maršala Tolbuhina 30 (2601-887)

„Zemun“, Glavna 34 (2618-582)

„Gornji grad“; Dr Đorđa Kovačevića 27, Lazarevac (8129-611)

Nedeljni red vožnje, tarife u taksiju praznične

Tokom dana praznika, odnosno 15. i 16. februara, na svim linijama gradskog prevoza važiće nedeljni red vožnje, što znači manje vozila na ulicama.

Ukoliko, pak, u četvrtak i petak odlučite da se vozite taksijem, skuplje ćete platiti vožnju. Naime, kako nam kažu iz jednog beogradskog taksi udruženja, tarifa će biti praznična, odnosno - nedeljna, tj. skuplja.

To znači da ćete više novca iz džepa morati da izdvojite ukoliko sednete u taksi vozilo u periodu od srede u 22 sata (kada kreće noćna, skuplja tarifa), pa sve do subote u 6h ujutru.

Dodaju da praznična tarifa neće važiti u subotu od 6 ujutru, ali u nedelju, kao i inače, ponovo stupa na snagu.

Ovo su tarife:

Start u sve tri tarife košta 270 dinara,

vožnja po kilometru košta 96 dinara u prvoj (radni dani i subota od 6.00 do 22.00)

125 u drugoj (22.00-6.00, praznicima i nedeljom) i

192 dinara u trećoj tarifi (van gradskog područja)

Čekanje po času taksisti naplaćuju 1.200 dinara.

Radiće 72 dežurne pošte

Na državni praznik Sretenje radiće 72 dežurne pošte – u Beogradu i svim većim gradovima i turističkim centrima, kao i pošte na graničnim i administrativnim prelazima.

Ostale, koje nisu dežurne, neće raditi.

U Beogradu, pored Glavne pošte u Takovskoj 2, i pošte na aerodromu Nikola Tesla koje rade uobičajeno 24/7, radiće i pošte u tržnim centrima, u "Univereksport" objektima i još šest dežurnih pošta u gradu.

Parking servis

Parkiranje se, kao i do sada, tokom dana državnog praznika Sretenje neće naplaćivati.

Tokom praznika će dežurati ekipa pauk službe.

