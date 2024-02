NEĆE VAM SE SVIDETI PROGNOZA ZA PRAZNIKE, SNAŽNI CIKLON MENJA VREME: Za vikend pljuskovi u dva dela Srbije, očekuje se i SNEG

Ovih dana u Srbiji preovladava pravo prolećno vreme, a maksimalna temperatura u Negotinu dostigla je 23°C. Veoma toplo vreme nastaviće se i u narednom periodu, uz temperature znatno iznad proseka, a onda sledi jača promena vremena.

U Srbiji će do kraja sedmice biti veoma toplo, uz temperature uglavnom od 15 do 20°C, lokalno i do 23°C. Dakle, očekuju se temperature i za 15 stepeni više od proseka za ovo doba godine.

Očekuje se uglavnom umereno oblačno, uz sunčane periode, dok se jače naoblačenje očekuje tokom vikenda.

Srbija će tokom vikenda biti pod uticajem snažnog ciklona sa zapada Evrope, a u centralnom Mediteranu formiraće se se sekundarni ciklon. Srbija će biti u prednjem delu, uz izražena jugozapadna strujanja, a u sklopu tog strujanja se i očekuje dotok toplog vazduha, ali i čestica pustinjskog peska iz Sahare.

Tokom većeg dela vikenda očekuje se suvo, a kiša i pljuskovi očekuju se na jugozapadu i jugu Srbije.

Duvaće umeren do jak južni i jugozapadni vetar, na planinama sa olujnim udarima, dok se u košavskom području očekuje olujni jugoistočni vetar, na jugu Banata i preko 100 km/h.

foto: Zorana Jevtić

Početkom sledeće sedmice centar ciklona će se premeštati ka istok, uz prodor hladnog fronta, pa će biti oblačno i hladnije sa kišom, na jugu sa pljuskovima i grmljavinom, a južni vetar biće u skretanju na jak severozapadni, uz prodor osetno hladnije vazdušne mase, pa će doći do pada temperature.

Kiša će samo na višim planinama preći u sneg.

U ponedeljak i dalje toplo, od 10 do 15°C, u utorak u daljem padu.

Vremenska prognoza za 15. i 16. februar

U vreme praznika očekuje se vreme primereno kalendaru.

Očekuje se promenljivo oblačno i hladnije, uz temperature u skladu sa kalendarom. Maksimalna temperatua biće od 4 do 8°C, u Beogradu do 6-7°C. Inače se u većini predela očekuje i slab mraz.

Inače, ovih dana snežni pokrivač otopio se na svim planinama do 1.300 metara nadmorske visine, a Kopaonik meri samo 22 centimetara. Stanje će biti još alarmantnije do kraja sedmice, a situacija bi se mogla poboljšati tek sledeće sedmice i to uglavnom na višim planinama.

(Kurir.rs/Telegraf)